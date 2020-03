Da oggi potete prenotare il vostro viaggio nello spazio. A meno di 1000 euro

editato in: da

Dopo il sogno di poter volare, esaudito ampiamente dai fratelli Wright che hanno aperto la strada a quello che tutti conosciamo come aeroplano, quello che l’uomo desidera oggi è scoprire cosa ci sia al di là del nostro incredibile pianeta Terra. Conoscere lo spazio del resto è inquietante quanto affascinante: ci saranno altre forme di vita? Potremmo toccare le stelle e vivere su Marte? Com’è la nostra Terra vista da lassù? È arrivato il momento di scoprirlo: da oggi infatti potrete prenotare un posto su un volo spaziale, con un piccolo acconto.

Sono anni che si parla del tanto atteso viaggio spaziale messo a punto dalla Virgin Galactic, la società di proprietà di Richard Branson ha annunciato che nell’estate 2020 darà definitivamente l’avvio al turismo spaziale. E mentre il lancio si avvicina ecco che l’interesse attorno a questa incredibile esperienza cresce in maniera esponenziale.

Prenotare un posto sull’astronave che consentirà alle persone di attraversare lo spazio, fino a qualche giorno fa, sembrava una cosa impossibile. I biglietti infatti, andati a ruba, sono terminati velocemente ma questo non ha impedito alle persone di chiedere la riapertura delle prenotazioni.

Alcuni giorni Virgin Galactic ha parlato di una prossima riapertura delle vendite dei voli spaziali e in questa occasione ha annunciato un importante novità, ovvero la possibilità di riservarsi il posto con un acconto pari a 1000 dollari, meno di 1000 euro.

One Small Step, questo il nome dell’iniziativa, consente alle persone di acquistare i biglietti in prevendita, così che ci si possa assicurare un posto sull’astronave Virgin. I dettagli dei costi e le date delle future partenze non sono stati ancora annunciati, ma secondo alcune indiscrezioni i prezzi dovrebbero superare quelli proposti fino a questo momento.

In una delle sue recenti dichiarazioni, il CEO dell’azienda George Whitesides ha lasciato trapelare che il prezzo dei biglietti messi in vendita in futuro supererà i 250000 dollari. Ma per esplorare lo spazio forse la cifra vale davvero la pena.

Intanto tutti coloro che potranno permettersi il “piccolo” acconto di 1000 dollari potranno usufruire dell’iniziativa One Small Step assicurandosi un posto sui voli spaziali della Virgin Galactic.