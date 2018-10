Il ponte tibetano più lungo del mondo è in Italia

editato in: da

Il ponte tibetano più lungo del mondo sarà costruito in Basilicata.

Lo stanno costruendo nei pressi del borgo di Castelsaraceno, in provincia di Potenza, tra il Parco nazionale del Pollino e il Parco nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri Lagonegrese.

Il ponte da Guinness dei primati collegherà i due parchi e per questo motivo si chiamerà proprio Ponte tra i due parchi.

Sarà lungo poco meno di 700 metri (676, 80 metri per la precisione) e sarà sospeso a mezz’aria a un’altezza di circa 80 metri sul canyon del torrente Racanello. Avrà sei ampie campate sorrette solo da quattro funi portanti da 35 mm e da 2 funi di sicurezza da 20 mm.

Il ponte collegherà il borgo storico di poco più di 1300 abitanti che si trova a 916 metri di altitudine con la montagna di fronte e che culmina con la vetta del Monte Raparo a 1.763 metri.

I più coraggiosi e funambolici equilibristi potranno attraversarlo indossando un’imbracatura e un kit apposito da via ferrata.

La costruzione della passerella inizierà a breve e sarà realizzata dalla Geovertical, un’impresa specializzata in lavori ad alta quota, dove operano persino rocciatori e alpinisti.

Per il territorio lucano il nuovo ponte tibetano sarà una grande attrattiva turistica, non soltanto per gli appassionati di sport adrenalinici, ma anche perché condurrà i visitatori alla scoperta di una zona ancora poco esplorata, nel cuore della Basilicata.

Oltre al Ponte tra i due parchi saranno realizzate altre attrazioni, tra cui una parete attrezzata per il free-climbing adatta anche ai bambini, una strada ferrata che porterà alla vicina Grotta Scasciata, un Percorso d’acqua semplice dove praticare torrentismo nelle acque del Racanello e un Percorso della memoria tra i mulini storici della zona. Insomma, hanno pensato già a tutto. Bisogna solo iniziare la costruzione.

Nel frattempo in Basilicata esiste già un altro ponte tibetano molto famoso, ritenuto il più spettacolare d’Italia. Si tratta del Ponte alla Luna che si trova a Sasso di Catalda, sempre in provncia di Potenza, formato da un’unica campata lunga 300 metri e sospeso nel vuoto a 120 metri d’altezza. Da quando è stato inaugurato ad aprile 2017, ha già attirato migliaia di turisti. Quando sarà pronto anche il Ponte tra i due parchi la tranquilla Basilicata sarà la regione più adrenalinica d’Italia.