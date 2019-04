In Polonia sta per aprire la piscina più profonda del mondo

editato in: da

La Polonia è pronta a inaugurare la piscina più profonda al mondo. Un’attrazione da Guinness World Record, già pronta a cedere lo scettro.

È attesa per il prossimo autunno l’apertura della piscina più profonda al mondo. La spettacolare opera sarà visitabile in Polonia e porta il nome di DeepSpot. L’opera, perché è di questo che si parla, considerando dimensioni e fascino dell’impianto, sorge a 40 km circa da Varsavia. Un modo per consentire ai locali di sfruttare la struttura in serenità, spingendo al tempo stesso i turisti a esplorare maggiormente altre zone del paese.

La sua profondità massima è di 45 metri, ed è il massimo che sia mai stato realizzato al mondo, con una capacità impressionante, pari a ben 27 vasche olimpioniche. La città interessata è Mszczonow, che consentirà l’accesso a tutti nel favoloso impianto. Non si tratterà però soltanto di una piscina, considerando la presenza di un tunnel sottomarino, che consentirà di apprezzare la magnificenza dei lavori eseguiti.

Un’attrazione turistica in piena regola, che farà spazio anche a una struttura alberghiera, con svariate camere, ristoranti, sale conferenze. Il tutto sarà ovviamente caratterizzato da un’intrigante vista piscina. Viene così battuto il record precedente, che resisteva da ben cinque anni. Un primato tutto italiano, stabilito nel 2014 a Montegrotto Terme, località turistica in Veneto, sita negli splendidi Colli Euganei. Il Guinness World Record venne assegnato per aver raggiunto quota 40 metri di profondità.

Un impianto ideato per le immersioni, caratterizzato da una particolarità. L’acqua introdotta è infatti termale, il che va a esaltare uno dei punti di forza del turismo locale, i benefici e gli effetti curativi delle acque che scorrono lungo il territorio. Il suo nome è Y-40 The Deep Joy, presente nell’Hotel Millepini. La differenza con il rivale polacco, pronto a rubare il trono, è esattamente di 4,80 metri.

Se il primato italiano è durato però cinque anni, il trionfo della Polonia ha già una data di scadenza. Dopo circa sei mesi sarà infatti inaugurata Blue Abyss, che stabilirà nel 2020 un nuovo record. La costruzione in Inghilterra, a Colchester, ha raggiunto le fasi finali. Davvero impressionante la profondità, pari a 50 metri. Nell’arco di un anno dunque verrà stravolto il podio, che vedrà Inghilterra, Polonia e Italia rispettivamente al primo, secondo e terzo posto.