La pista da sci più romantica è sulle Dolomiti

Nella Ski Area San Pellegrino , tra la Val di Fassa, in Trentino, e la Valle del Biois, nel Veneto, c’è la Pista degli Innamorati.

È la pista perfetta per gli amanti di un tipo di sci in rilassante, tra meravigliosi panorami e gustosissime soste.

Il tracciato inizia in cima al Col Margherita, uno fra i balconi più belli delle Dolomiti, e scende dolcemente verso Passo Valles, con lo sguardo rivolto verso le Pale di San Martino e il Gruppo del Focobon.

La prima tappa consigliata è quella allo storico rifugio Capanna Passo Valles, una garanzia per chi ama la montagna e la buona cucina. Una volta rimessi gli sci ai piedi, la pista prosegue attraverso un gruppo di caratteristici Tabià – delle particolari costruzioni di legno che un tempo servivano per fare essiccare il foraggio- e in un fantastico bosco di larici, arrivando presto a incrociare, a quota 1.560 metri, lo ski bar Caverson dell’Hotel Dolomiti.

Terminata la seconda sosta si scivola giù lungo un facile pendio che porta all’altezza di Falcade Alto e al tratto più impegnativo di tutta la Pista degli Innamorati, un tratto piuttosto largo che anche gli sciatori meno esperti possono superare facilmente.

Dopo un po’ di fatica, si entra nuovamente nel bosco con un suggestivo ski weg che consente di raggiungere in pochi minuti Falcade e la cabinovia Falcade-Le Buse.

Lunga quasi 11 chilometri, dalla stazione a monte della funivia Col Margherita (a 2.514 metri) scende fino a Falcade (1.100 metri).

Un tracciato ideale per tutti gli “innamorati” della neve che desiderano trascorrere qualche piacevole ora in totale relax sugli sci. Per chi è alla ricerca di un modo originale per festeggiare San Valentino, cosa c’è di meglio che trascorre qualche ora completamente immersi nella natura assieme all’anima gemella?