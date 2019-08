Nelle piscine di Barcellona le donne possono nuotare in topless

editato in: da

Da pochi giorni, è arrivata la notizia che a Barcellona le donne, potranno fare il bagno in tolpess in tutte le piscine della cosmopolita capitale spagnola.

A confermarlo sono le autorità a seguito di una polemica scoppiata negli ultimi tempi che appunto vedeva protagoniste l’universo femminile della città e il loro desiderio di poter frequentare le piscine della città in libertà.

Una libertà che appunto è stata concessa permettendo a tutte le donne di Barcellona di prendere il sole e di fare il bagno in topless.

Tutto è iniziato quando il gruppo Mugrons Lliures ha presentato una denuncia al Consiglio in merito ad alcune incoerenze rispetto alle regole di alcune piscine della città che non consentivano la scelta del topless.

L’ufficio del Consiglio si è espresso a favore della non discriminazione basata sui generi, autorizzando quindi le donne della città a stare in topless nelle piscine comunali.

In realtà, come i membri del Consiglio hanno precisato, non esiste alcuna regola vigente in materia sull’argomento, fatto sta che ad ogni donna, deve essere concessa la stessa libertà di espressione che hanno gli uomini.

Una novità che era già nell’aria da un po’, del resto non era inusuale per le persone del posto frequentare queste strutture di svago e concedersi un bagno o un po’ di relax sotto il sole in topless.

Non si tratta quindi di una nuova iniziativa, quanto più di una conferma del fatto che la donna è uguale e libera proprio come l’uomo e per questo anche lei ha il diritto di vivere gli spazi aperti come più preferisce.

Adesso che anche il Consiglio si è espresso attraverso una raccomandazione sul non essere discriminatori nei confronti delle donne, con un avviso a tutte le piscine comunali di Barcellona, le donne potranno fare il bagno in topless.

Insomma un’ulteriore conquista sulla libertà dell’universo femminile.