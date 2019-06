La piscina più bella del mondo sarà presto inaugurata a Londra

editato in: da

Di piscine spettacolari il mondo è pieno: ci sono le infinity pool, le piscine sui tetti e quelle che raggiungono il mare. E sono un po’ in tutto il mondo. Ora, però, pare che ne stia per aprire una ancor più incredibile. E la location sarà, questa volta, il centro di Londra.

Se hai sempre pensato che fosse la piscina del Marina Bay Sands di Singapore, il progetto che vedrà presto la luce ti farà ricredere: come ha rivelato Compass Pools, a Londra cominceranno presto i lavori per una infinity pool sul tetto di un grattacielo, con vista a 360° sullo skyline della città. Una piscina che promette d’essere straordinaria, e unica nel suo genere, così posta a 220 metri d’altezza nel cuore di una metropoli europea.

Anche l’edificio su cui sorgerà è attualmente in fase di progettazione, e ospiterà – tra i vari ambienti – anche un luxury hotel con accesso diretto alla piscina dai piani superiori. Gli ospiti potranno così immergersi – tramite una scenografica scala a chiocciola – in una vasca d’acqua da 600.000 litri che si è già guadagnata il soprannome di “Infinity London“, godendosi una vista impareggiabile sulla città. «Abbiamo affrontato alcune sfide tecniche piuttosto importanti per questo edificio per questo edificio, che sarà il più grande del mondo ad ospitare una infinity pool», ha raccontato a e-architect.co.uk. Alex Kemsley, designer e direttore tecnico di Compass Pools.

La soluzione? Ispirarsi alle porte dei sottomarini. Perché ciò che è davvero spettacolare di questa piscina è che non vi sono punti d’accesso, se non quella scala a chiocciola rotante che sale dal fondo della piscina quando qualcuno vuole entrare o uscire: una novità assoluta nel mondo delle piscine, ma anche dell’architettura. Quasi come fosse uscita da un film di James Bond. E non è finita qui: oltre ai lati, anche il fondale sarà trasparente. Così, gli ospiti dell’hotel – alzando lo sguardo – vedranno persone intente a nuotare sopra le loro teste.

Al posto del vetro sarà utilizzato il polimetilmetacrilato, che trasmette la luce ad una lunghezza d’onda simile a quella dell’acqua, il che significa che la piscina apparirà completamente trasparente. Mentre un sistema di controllo della velocità del vento fornirà in tempo reale informazioni e avvertirà se l’acqua dovesse uscire dalla vasca per le condizioni meteo avverse. Acqua che sarà riscaldata in modo sostenibile, utilizzando l’energia di scarto dal sistema di condizionamento d’aria dell’hotel.

Perché sarà davvero rivoluzionaria, questa piscina. Oltre che incredibilmente spettacolare.