Il percorso più lungo del mondo da fare con la mountain bike

editato in: da

Attraversa tutta l’Italia per più di 7200 chilometri con 500 tappe, il Sentiero Italia CAI, il percorso più lungo del mondo, che ora diventa una meta escursionistica anche per gli amanti delle due ruote in montagna.

Negli scorsi mesi, infatti, il Club alpino italiano, grazie alla collaborazione con le sue sezioni e diversi soci sparsi sul territorio, ha verificato le prime 119 tappe – da Nord a sud e da Sud a Nord -, per un totale di 2.768 km, individuando e sistemando le varianti laddove era possibile passare solo a piedi e non in bici.

Così, il 2 giugno, due gruppi di ciclo escursionisti soci del CAI partiranno per il primo tour in mountain bike, inaugurando la nuova stagione del Sentiero Italia CAI ma non a piedi, in bicicletta.

Il primo gruppo, composto da due partecipanti, partirà dal Passo della Cisa e si dirigerà a Sud scendendo fino al lago Scaffaiolo nell’alto Appennino modenese, passando per Pratospilla (in provincia di Parma), per il passo Lama Lite al Rifugio Battisti (alto Appennino Reggiano), poi al rifugio Vittoria sul Lago Santo Modenese e all’Abetone.

Il secondo gruppo, composto da tre partecipanti, partirà da Bocca Trabaria, valico appenninico tra la provincia di Perugia e quella di Pesaro e Urbino, e si dirigerà verso Nord. Passeranno da Chiusi della Verna (nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi), dal Passo del Muraglione (in provincia di Firenze), da Montepiano (in provincia di Prato) e da Pracchia (nel pistoiese), per arrivare infine a Doganaccia, dove incontreranno il primo gruppo e, insieme, pedaleranno per gli ultimi 7 km fino a raggiungere il lago Scaffaiolo.

Le 119 tappe che si possono percorrere con la Mtb si trovano in Emilia-Romagna, in Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Sul sito del Sentiero Italia CAI, la mappa interattiva permette di vedere tutte le tratte verificate per le due ruote: basta selezionare una delle due opzioni di ricerca per vedere il tracciato completo che collega il Passo della Cisa a Pescasseroli e viceversa. In direzione Sud le tappe sono 59 per un totale di 1374 km, mentre in direzione Nord le tappe sono 60, per un totale di 1394 km.

Per ogni tappa sulla mappa sono indicati i chilometri, la quota di partenza e quella quota di arrivo, la descrizione del terreno e dell’itinerario con tanto di foto. È possibile visualizzare sulla cartina anche i punti di accoglienza ufficiali, in modo da poter pianificare il proprio viaggio e contattare i gestori delle strutture per tempo.

Il Sentiero Italia percorso in bicicletta si differenzia leggermente dal SICAI escursionistico perché è stato pensato proprio per il mezzo meccanico. L’obiettivo è di completare, entro l’autunno, tutti i tratti del meridione d’Italia ed entro la prossima primavera il tratto alpino.