Perché la Sicilia è la migliore destinazione dove andare in autunno

Per chi sta già pensando alle prossime vacanze, consigliamo di andare in Sicilia. Tante sono le ragioni per cui questa è la destinazione migliore dove andare in autunno.

Innanzitutto in Sicilia il clima è ancora bello. Le temperature sono elevate, le giornate sono belle e soleggiate e si può stare tranquillamente all’aria aperta. Nelle giornate più calde si può anche andare in spiaggia e fare il bagno al mare.

L’isola regala uno dei mari più belli d’Italia e litorali incantevoli: da Taormina a Cefalù, da San Vito Lo Capo alle Isole Egadi e alle Eolie, sono davvero innumerevoli le località da non perdere per immergersi in acque cristalline e rilassarsi sulle spiagge, magari con in mano una granita al pistacchio.

Altrimenti, basta un raggio di sole per consentire di visitare le tantissime attrazioni che questa Regione del Sud Italia regala. La Sicilia, infatti, è una terra magica e permette di unire una vacanza mare con la scoperta dei suoi tesori archeologici. Non lontano da Castellamare del Golfo spicca, infatti, l’Area Archeologica di Segesta con il celebre Tempio dorico, tra i meglio conservati della Regione, mentre alle spalle del Duomo di Cefalù è possibile vedere il Tempio di Diana, risalente al V secolo a.C. E poi ci sono i borghi e le città d’arte da visitare, perfette epr questo periodo in cui fa meno caldo e si cammina volentieri. Tra i paesi più belli e meno conosciuti c’è Castelmola, vicino a Taormina, Marzamemi, l’antichissimo villaggio di pescatori in provincia di Siracusa, Erice, vicino a Trapani, per non parlare poi di Noto, Scicli, Modica, Ragusa, solo per citare alcune cittadine.

L’altro motivo per cui andarci è che in autunno partono tantissimi nuovi voli (anche low cost) diretti in Sicilia. L’ultima compagnia aerea ad aver programmato voli per Palermo e Catania è Wizz Air, che decollerà due volte al giorno dall’aeroporto di Milano Malpensa per queste due città a partire dall’1 ottobre, con tariffe a partire da 9,99 euro a tratta.