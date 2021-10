Perché i ricchi scelgono l’Italia come meta per i matrimoni

L’Italia è da sempre una delle mete preferite dalle coppie dell’alta società che desiderano sposarsi.

E in questo 2021, grazie anche all’allentamento delle restrizioni anti Covid, il Belpaese si conferma una destinazione più attraente che mai, in particolare per le spose e gli sposi del jet-set che cercano di riunire i propri cari provenienti da tutto il mondo.

La socialite britannica Lady Kitty Spencer, e Marie Anunciata e Marie Astrid del Liechtenstein, ad esempio, hanno tutte scelto l’Italia per i loro matrimoni, così come Irene Forte, dopo le nozze civili a Londra dello scorso anno.

Di recente, la socialite britannica Lady Charlotte Lindesay-Bethune e suo marito, il principe Jaime delle Due Sicilie, si sono sposati nella bellissima Palermo.

Jess Martin, esperta di wedding planner presso Ginger Ray, ha spiegato a FEMAIL che la rapida risposta dell’Italia alla pandemia di Covid-19 a inizio 2021 ha trasmesso alle coppie la fiducia necessaria per pianificare i loro matrimoni per l’estate e l’inizio dell’autunno.

Inoltre, la revoca delle restrizioni alla quarantena per i viaggiatori vaccinati con doppia dose ha reso ancora più facile visitare il nostro Paese, rendendolo la meta ideale per tutti gli sposi che avevano in mente una celebrazione più grande con numerosi familiari e amici.

Dobbiamo poi tenere conto che le restrizioni dovute alla pandemia hanno costretto molte coppie, che avevano pianificato il matrimonio in primavera e in estate, a rimandare il grande giorno all’inizio dell’autunno.

In questa stagione, un Paese con un clima ancora tiepido come quello italiano diventa sicuramente molto più invitante rispetto ai primi freddi e alle giornate piovose del Regno Unito.

Minori restrizioni, paesaggi mozzafiato, clima mite ma anche una vasta scelta di luoghi intimi dove vivere il matrimonio al riparo da occhi indiscreti: in Italia sono moltissimi gli hotel incastonati in felice posizione e le magnifiche ville che si specchiano nei laghi, cornici romantiche e sinonimo di privacy.

Le location per lussuosi matrimoni non mancano di certo tra edifici in stile neoclassico, elaborati giardini all’italiana e affascinanti dimore di campagna.

Ma non è tutto.

Una notevole attrazione è rappresentata dalla cucina italiana famosa in tutto il mondo e dalla sua inimitabile tradizione vinicola: il banchetto nuziale con piatti e prodotti tipici italiani rende il matrimonio ancora più indimenticabile.