I passeggeri degli aeroporti di Milano ora hanno tutte le informazioni di Google assistance

Viaggiare è davvero emozionante e il momento della partenza è sempre carico di aspettative e di speranza.

Si spera, infatti, che tutto vada bene e non si verifichino eventuali intoppi quali scioperi dell’ultimo momento o ritardi dei mezzi. Questo è vero per qualsiasi traporto si decida di prendere e, a maggior ragione, per l’aereo che, più di altri, può essere soggetto a variazioni o cancellazioni anche improvvise.

Dal 20 giugno 2019 i viaggiatori degli aeroporti di Milano hanno uno strumento in più per accedere in maniera chiara e puntuale a tutte le informazioni sui loro voli: Google Assistance. Infatti, gli aeroporti di Malpensa e Linate, primi in tutto il mondo, offrono il servizio di Assistenza Vocale di Google, integrato nelle strutture e nello store Google dedicato.

In questo modo i passeggeri avranno accesso in tempo reale a tutte le informazioni sul proprio volo, e ne guadagneranno in praticità e comodità. Ma non soltanto: la tecnologia vocale sviluppata da Google permette anche di chiedere informazioni su: bar, ristoranti e negozi presenti in aeroporto, effettuando una ricerca per tipologia di prodotto, categoria merceologica o nome del negozio.

Ancora, sarà possibile chiedere per via vocale una sala vip, un fast track o un preventivo per le spese di parcheggio. In questo caso, definendo la data di ingresso e la data di uscita, si otterrà un link sul device, dove effettuare il pagamento e concludere la prenotazione e l’acquisto.

Per rendere il servizio più completo ed esaustivo, accanto alla ricerca vocale, rimane possibile avere le risposte scritte sullo schermo del device, questo per venire incontro a domande più complicate, che prevedono risposte multiple. Il link diretto alle notifiche del volo scelto – ottimizzate per Assistenza Vocale – si trova nella pagina di dettaglio del volo, raggiungibile dal menu “Voli”.

Oltre a questa importante innovazione, gli aeroporti di Malpensa e Linate hanno effettuato il restyling dei loro siti, per arrivare a creare un sistema interconnesso di spazi web che metta al centro il passeggero e le sue esigenze: grafica rinnovata, approccio “mobile first”, facilità di fruizione e tutte le informazioni indispensabili a portata di pochi click.