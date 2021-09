Ora puoi passare una notte in Lituania gratis

editato in: da

Riconnettersi con la natura: i migliori luoghi d’Europa

Lituania, terra di città affascinanti e meraviglie naturali: questa è la stagione ideale per visitarla, soprattutto grazie all’offerta lanciata dal Governo per risollevare un settore in forte crisi. Il turismo ha risentito moltissimo della pandemia, ma ora è tempo di guardare al futuro. E i viaggiatori non possono proprio lasciarsi sfuggire questa opportunità incredibile.

La campagna, promossa dal Ministero dell’Economia e dell’Innovazione e da Lithuania Travel (l’agenzia nazionale per lo sviluppo turistico del Paese), coinvolge quasi 500 strutture ricettive su tutto il territorio lituano, tra hotel e B&B. I primi 10.000 viaggiatori che aderiranno all’iniziativa, prenotando un soggiorno di almeno 3 notti, potranno usufruire di un pernottamento gratuito. Come fare per ottenere la promozione?

Gli interessati non devono far altro che connettersi al sito Lithuania Travel e iscriversi alla campagna, ottenendo così via mail un codice da utilizzare durante la propria prenotazione. A quel punto non resta che selezionare la struttura scelta e le date in cui si intende viaggiare: prenotando tre o più notti, se ne otterrà una gratuita. L’offerta, in partenza giovedì 2 settembre, rimarrà valida sino all’8 novembre 2021.

L’obiettivo del Ministero è quello di incentivare il turismo, naturalmente: più in particolare, di attirare viaggiatori pronti a soggiorni brevi, ideali per scoprire le bellezze delle città lituane. Questa è infatti l’opportunità perfetta per visitare la splendida Vilnius, vivace capitale ricca di storia e architettura. Il suo centro storico, inserito tra i Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO, è un coacervo di viuzze lungo le quali si affastellano antichi edifici medievali e deliziosi negozietti, nonché un’infinità di locali dove assaporare i piatti tipici locali.

Un’altra tappa imperdibile, durante questa breve fuga in Lituania, è anche la città di Kaunas. L’avvicendarsi di palazzi storici e complessi futuristici è una delle sue caratteristiche più suggestive: dal centro storico medievale, dove ammirare le antiche rovine del castello e le splendide chiese, si passa al quartiere più moderno, tra musei e centri commerciali. Arte e shopping sono gli interessi principali da cui i visitatori si lasciano trascinare in questa frenetica cittadina.

Per godere di ritmi più rilassati, invece, non c’è che da scoprire le bellezze di Klaipeda. Delizioso porto affacciato sul mar Baltico, è dominato dai colori: le casette in tinte pastello, i fiori profumatissimi e i murales che campeggiano nel centro della città regalano un’esperienza affascinante. Prima di ripartire, non si può proprio tralasciare una visita tra le meraviglie della penisola di Neringa, a due passi dal villaggio portuale. Qui, tra spiagge incantevoli e una natura quasi incontaminata, ci si può davvero godere ore di pura tranquillità.