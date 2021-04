Pasqua tra regole da seguire e viaggi virtuali

editato in: da

L’iconica frase che rimbomba a ridosso delle festività pasquali tra amici e parenti riguardo i viaggi e le attività organizzate per Pasqua e Pasquetta, quest’anno ha trovato solo confini chiusi e porte sbarrate. È un dato di fatto, anche questa festività sarà in zona rossa con le conseguenti limitazioni negli spostamenti e nelle altre attività.

Certo, si potranno andare a trovare amici e parenti, con delle regole ben precise però: due adulti con minori di 14 anni, o con persone non autosufficienti, e spostamenti consentiti una sola volta al giorno all’interno della regione. Ci sono però altri modi di viaggiare, quelli consentiti dalle tecnologie virtuali, perché nonostante le limitazioni, sognare non è ancora vietato.

Grazie quindi ai tour virtuali possiamo andare alla scoperta del mondo e delle sue meraviglie, dal divano di casa, e trascorrere una Pasqua inedita e alternativa. Possiamo andare al mare, se vogliamo, e lasciarci suggestionare dallo spettacolo incredibile delle Cinque Terre attraverso le telecamere installate all’interno del parco e altri tour messi a disposizione.

Ma possiamo anche dedicare le vacanze pasquali all’insegna della bellezza e della cultura. Nonostante, infatti, i musei e le istituzioni culturali del nostro Paese stanno vivendo una profonda crisi, lavorano incessantemente per far sì che la grande bellezza sia accessibile a tutti.

Da casa, infatti, si possono visitare i musei Vaticani e osservare da vicino la Cappella Sistina senza incorrere alla folla che di solito caratterizza questo patrimonio nostrano. Per chi invece, sogna una Pasqua all’insegna della dolcezza che non si esaurisca solo con l’uovo di cioccolato portato in tavola, ci sono dei tour alla scoperta delle fabbriche di cioccolato più importanti del mondo come quella di Perugina e quella di Lindt, rispettivamente disponibile sui siti ufficiali.

Ovviamente non mancano i viaggi virtuali in luoghi incontaminati e paradisiaci come le Isole Faroe, che grazie alla tecnologia diventano interattivi e immersivi trasformandoci in protagonisti di un’esperienza unica.

E se la Pasqua la trascorrete in famiglia, ecco alcune idee che metteranno d’accordo grandi e piccini. Ci sono, infatti, tour virtuali che vi porteranno alla scoperta della Luna e di Marte e di tutte le meraviglie dello spazio. Ma ci sono anche le visite virtuali a 360 gradi all’interno dell’Acquario di Genova che, vi assicuriamo, vi lasceranno senza fiato.