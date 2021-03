Pasqua tra i sentieri delle Cinque Terre. Il viaggio è online

editato in: da

Sarà una Pasqua in lockdown, quella che ci prepariamo a vivere in questo 2021, ma l’accessibilità alla grande bellezza tutta italiana è garantita, anche se al momento solo virtualmente. A dichiararlo è stato Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria che ha confermato l’apertura straordinaria dei sentieri delle Cinque Terre grazie alle tecnologie digitali.

Mentre tutta Italia si troverà di nuovo in zona rossa, la possibilità di sognare ed esplorare posti meravigliosi, come quelli conservati dal territorio ligure, sarà garantita attraverso dei tour virtuali. Basterà uno smartphone, un pc e una connessione a internet per entrare all’interno del Parco Nazionale.

I sentieri che collegano le Cinque Terre sono custodi di una grande bellezza unica: percorsi da fare a piedi e immersi nella natura sospesi tra mare e montagna, dai quale è possibile ammirare degli scorci mozzafiato.

I 5 borghi liguri sono connessi tra di loro da questa rete di sentieri che forma il Parco Nazionale delle Cinque Terre, uno dei più piccoli d’Italia ma tra i più densamente popolati. Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare, è qui che le popolazioni si sono stabilite secoli fa modificando l’ambiente e ricavando dagli scoscesi pendii strisce di terra coltivabili.

Un territorio diventato Patrimonio Mondiale dell’Umanità per quel meraviglioso scenario caratterizzato da falesie a picco sul mare che si alternano a spiagge e a grotte che caratterizzano in modo univoco la costa ligure.

E oggi, con le restrizioni in atto e l’impossibilità di spostarci tra una regione e l’altra del nostro Paese, il parco è accessibile online. Sul sito web ufficiale, infatti, sono a disposizione delle webcam situate all’interno dell’area che permettono di ammirare i paesaggi e l’attività della natura in tempo reale.

È inoltre possibile immergersi all’interno della caratteristica atmosfere delle Cinque Terre, dal divano di casa grazie ai tour virtuali. “Perché non sarà il Covid a impedirci di ammirare le bellezze delle Cinque Terre!” – ha scritto Giovanni Toti sul suo profilo Instagram – “Durante la Pasqua tutta l’Italia si troverà nuovamente in zona rossa, ma i vari sentieri delle Cinque Terre si apriranno comunque ai visitatori sul web, da cellulare o pc, attraverso le app e il sito internet del Parco Nazionale. Questo consentirà al Parco di completare la manutenzione sulla rete sentieristica ed essere pronto ad accogliere il prima possibile tanti visitatori che non vedono l’ora di tornare alla scoperta della Liguria. Speriamo che tutto questo avvenga presto, forza!”.