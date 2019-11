Partono i treni Frecciarossa da Milano a Bolzano

editato in: da

A dicembre sarà più facile raggiungere i Mercatini di Natale di Bolzano. Partono da Milano il 15 i treni diretti Frecciarossa per il Trentino Alto Adige.

Con l’arrivo dell’alta velocità, si può partire il mattino e tornare in serata dopo aver visitato le casette di legno dei mercatini bolzanini, da piazza Walther al Parco di Natale appena fuori dalla stazione ferroviaraia.

In tre ore si arriva in città. Tutto il tempo di fare acquisti, pattinare sulla pista del ghiaccio, sedersi a tavola per un piatto di canederli, gustare un bicchiere di Lagrein nella nuova Wine Lounge.

La novità sarà ufficializzata con il nuovo orario invernale di Trenitalia, prevista proprio per la metà di dicembre, ma si conoscono già gli orari.

Il Frecciarossa farà tappa anche a Trento. Una volta arrivati alla stazione, le maggiori attrazioni della città si possono facilmente scoprire a piedi. Inoltre, un simpatico trenino di Natale gira dalla centralissima piazza Duomo fino agli angoli più suggestivi del centro storico, con diverse fermate dislocate in città. Per Trento, sermpre da Milano, partono anche dei suggestivi (ma molto più lenti) treni a vapore e carrozze degli Anni ’50 e ’60.

I Mercatini di Natale sono solo uno dei viaggi che questo comodo collegamento permetterà. Si potranno raggiungere le mete sciistiche del comprensorio Dolomiti Superski, si poranno visitare le cittadine nelle province di Trento e Bolzano anche dopo le festività natalizie, evitando così di percorrere la trafficatissima autostrada del Brennero in auto.

Il treno ad alta velocità farà una fermata internedia anche a Brescia, Desenzano, Verona e Rovereto. I biglietti saranno disponibili online già a partire dal weekend del 23-24 novembre.