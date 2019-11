Parte il treno storico del Magico paese di Natale di Govone

editato in: da

Un viaggio d’altri tempi, quello a bordo di un treno storico che, da Milano e Torino, porta al Magico paese di Natale di Govone, in provincia di Cuneo.

Il caratteristico Locomotore D.445.1108 con carrozze Centoporte degli Anni ’20 è l’originale mezzo di trasporto che porterà i passeggeri alla scoperta del borgo piemontese che ospita il Mercatino di Natale più grande d’Italia, in gara per il titolo di European Best Christmas Markets 2020.

Per l’occasione, Il treno si popola di personaggi a tema natalizio offrendo ai passeggeri un’esperienza assolutamente originale. Offre l’opportunità di raggiungere in modo alternativo l’affascinante borgo nel cuore del Roero, aggiungendo al fascino di un mezzo storico, amato dai bambini, il piacere di un intrattenimento a tema.

Le carrozze Anni ‘20, infatti, frequentate da elfi e personaggi magici, si animano fra musiche natalizie, racconti a tema e una piccola colazione a base di dolci tipici durante il percorso di andata, mentre un rilassante aperitivo in musica ravviva il ritorno, proponendo la degustazione delle bollicine del Consorzio dell’Asti e di prodotti locali.

Una volta giunti a Govone, si potrà andare alla scoperta del mercatino che ospita ben 117 espositori provenienti da tutta la penisola, ma si potrà visitare anche la mostra dedicata al Presepe “Adeste Fideles”, assistere al Festival del Cibo con gli show cooking stellati dal tema “narrazione e degustazione”, agli appuntamenti teatrali e ai caratteristici “Christmas Caroler”.

Con oltre 200.000 visitatori, Il Magico paese di Natale è un evento natalizio che si distingue anche per le dimensioni, coinvolgendo l’intero borgo di Govone. Rappresenta anche un’opportunità unica per visitare un luogo identificato da ben due siti decretati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità: il Castello di Govone, l’antica residenza sabauda che, per l’occasione, ospita la Casa di Babbo Natale, e il paesaggio vitivinicolo Langhe – Roero e Monferrato, un panorama di colline ricoperte da vigneti a perdita occhio, fra piccoli borghi e suggestivi castelli.

Il treno, organizzato grazie all’accordo tra Fondazione Ferrovie dello Stato e la Regione Piemonte, ritorna per la 13esima edizione del Magico paese di Natale e partirà da Torino il 17 novembre mentre da Milano il 22 dicembre, per un viaggio a tema che introduce l’atmosfera incantata di Govone.

Entrambe le tratte prevedono l’arrivo alla stazione di Motta di Costigliole (CN), dove un bus-navetta accompagnerà i visitatori direttamente a Govone, con un breve trasferimento di 15 minuti.

I biglietti per partecipare al viaggio in Treno storico sono acquistabili direttamente dal sito del Magico paese di Natale e includono diversi servizi tra cui le guide storiche a bordo, il trasferimento con bus-navetta da e per Govone, l’ingresso alla Casa di Babbo Natale, un pranzo alla Locanda del Magico Paese di Natale nonché l’animazione dedicata e l’assicurazione.