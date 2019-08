Parco in festa 2019: un evento alla scoperta di Portofino e dintorni

editato in: da

L’evento Parco in festa 2019, che si terrà dal 6 all’8 settembre, è uno dei modi più curiosi e affascinanti di ammirare le bellezze di Portofino e di conoscere il suo patrimonio artistico e naturale.

Durante questa fantastica tre giorni, i partecipanti potranno dedicarsi a numerose attività all’aria aperta, per scoprire una delle località più amate dai turisti, ma anche a laboratori didattici organizzati per imparare qualcosa di nuovo divertendosi. Il programma, disponibile sul sito ufficiale, è fitto di impegni e non mancano momenti di relax a tavola, per gustare qualche buon piatto tipico locale. Per l’occasione, Portofino si aprirà ai più curiosi e regalerà incredibili emozioni a tutti coloro che decideranno di partecipare all’evento.

Il Parco di Portofino racchiude l’area costiera dei comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino. Tra le sue caratteristiche principali, la grande varietà di ambienti che vanno dai boschi appenninici al verde mediterraneo. Questa zona naturale è diventata protetta nel 1935, per la sua biodiversità in ambito faunistico e floristico. Nel 1999, attorno al Promontorio di Portofino, è nata anche l’Area Marina Protetta, che racchiude alcuni dei fondali marini più spettacolari del Mediterraneo.

Nel corso di Parco in festa sarà possibile praticare snorkeling presso la baia di Paraggi, dove la flora e la fauna sono particolarmente ricche e variegate. Chi invece ama camminare nella natura, ha diverse possibilità. La mattina del 6 settembre verrà organizzata un’escursione guidata lungo l’antico tracciato dell’acquedotto che riforniva d’acqua la città di Camogli, tra tunnel e sentieri a strapiombo. Il percorso, che è particolarmente difficile e riservato a persone esperte, si concluderà con un pranzo presso l’Agririfugio Molini. Più rilassante e praticabile anche per i principianti è invece il trekking fotografico che si terrà tra i sentieri del Parco di Portofino nel tardo pomeriggio, per ammirare la natura al tramonto.

Anche gli amanti della bici potranno godere di queste splendide giornate per esplorare il territorio in sella alla propria due ruote. I più esperti potranno dedicarsi all’escursione che li condurrà dal Parco dell’Aveto al Parco di Portofino, per un’intera giornata alla scoperta delle meraviglie locali. Il Portofino Bike Tour è invece alla portata di chiunque sappia pedalare: si tratta di una lunga passeggiata lungo i sentieri del Parco di Portofino, compresa di sosta per una degustazione di prodotti tipici. Interessanti anche i laboratori didattici che mostreranno ai partecipanti i segreti del miele e del luppolo. E per i più piccoli, una bella escursione al Santuario dei Cetacei, per ammirare balene e delfini nel loro habitat naturale.

Tutte le attività sono disponibili dietro prenotazione, e nella maggior parte dei casi sono gratuite, grazie al contributo economico del Comune di Santa Margherita Ligure e ai fondi del Progetto Interreg Martittimo GIREPAM.