Palermo, Nantes e le altre: biglietti da 19 euro con Volotea

Se avete in mente di organizzare una splendida vacanza, o anche semplicemente un fine settimana fuori porta, arriva un’incredibile offerta che potrebbe fare proprio al caso vostro. Volotea ha da poco messo in vendita tantissimi biglietti a prezzi scontati per alcune delle principali città italiane ed europee, tutte da scoprire.

La promozione, disponibile sul sito ufficiale della compagnia aerea, riguarda decine di voli a partire da 19 euro per viaggiare questo inverno. Essendo un’offerta soggetta a disponibilità, dovrete affrettarvi: i biglietti saranno sicuramente molto richiesti, soprattutto per le mete più turistiche. A proposito, quali sono le destinazioni raggiungibili grazie a questa interessante promozione? Volotea parte da decine di aeroporti italiani ed è collegata a centinaia di città in tutta Europa. Un network molto esteso, che permette di arrivare in moltissime località tra le più apprezzate dai vacanzieri.

Sono davvero numerosi i voli interni, che connettono ogni angolo della splendida Italia. Viaggiare nel nostro Paese è anche molto economico: ad esempio, potrete usufruire dell’offerta riguardante la tratta Torino-Palermo che permette di raggiungere il capoluogo siciliano a partire da 19 euro. È l’occasione perfetta per prenotare un fine settimana da trascorrere con le più miti temperature del sud Italia, e – perché no? – concedersi un Natale diverso dal solito.

Avete voglia di andare all’estero? Anche qui le promozioni sono davvero incredibili. Potete volare da Venezia ad Hannover a partire da 21 euro, giusto in tempo per godervi gli affascinanti mercatini di Natale che, annualmente, addobbano le strade di decine di città tedesche. Se l’atmosfera natalizia non è di vostro gradimento, oppure se avete già altri impegni per le feste, potreste pensare ad un breve break ad inverno inoltrato. I biglietti per viaggiare da Napoli a Nantes, ad esempio, sono in vendita a partire da 21 euro. La pittoresca cittadina francese vi aspetta, con tante meravigliose sorprese tutte da scoprire.

Se invece state già pensando alla prossima estate, in attesa che la colonnina di mercurio torni a segnare temperature più gradevoli, potreste organizzare una vacanza primaverile verso qualche meta più calda. Da Verona, potete raggiungere la splendida Atene a partire da 19 euro e godervi il suo dolce tepore, mentre ammirate le tantissime meraviglie che ogni anno attirano milioni di turisti. E sempre dall’aeroporto veneto potete recarvi a Palma di Maiorca a partire da 27,75 euro: è proprio in primavera che moltissime persone vi si rifugiano, per sfuggire agli ultimi freddi.