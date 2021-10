Sui tram di Milano appaiono splendidi paesaggi tropicali

Può succedere, durante una passeggiata nella splendida e dinamica Milano, di ritrovarsi ad ammirare incantevoli paesaggi tropicali che passano proprio sotto i nostri occhi, perché impressi sui tram della città. Sono quelli di Mauritius, l’isola vulcanica situata nell’Oceano Indiano e particolarmente apprezzata per le spiagge bianche, gli hotel di lusso, il clima tropicale e la splendida ospitalità riservata dagli abitanti.

Ma cosa ci fanno gli scorci mozzafiato di Mauritius nella capitale della moda italiana? L’isola tropicale è sbarcata a Milano con la campagna promozionale out of home, nata dalla collaborazione tra Mauritius Tourism Promotion Authority e IGPDecaux. L’obiettivo è presto detto: portare gli splendidi paesaggi dell’isola a spasso per le vie del capoluogo lombardo.

Fino al 9 novembre, infatti, la caratteristica livrea dei tram milanesi, verrà sostituita dagli scorci più iconici dell’isola, offrendo a cittadini, viaggiatori e passanti, la visione delle meravigliose spiagge e dei lussureggianti e suggestivi panorami di Mauritius.

Sui tram del capoluogo lombardo possiamo trovare in queste settimane l’incantato Giardino Botanico di Pamplemousses, una splendida veduta panoramica della Ebony Forest e il magico e infuocato tramonto sull’Oceano Indiano. Tra ottobre e novembre, queste immagini decoreranno i mezzi di trasporto di Milano e celebreranno la riapertura completa dell’isola al turismo straniero.

Così, il tragitto che si percorre a bordo di un tram di Milano si trasforma in un’inedita e suggestiva esperienza: sarà come fare un viaggio nel viaggio, ammirando gli splendidi panorami dell’isola che trasporteranno le persone a bordo, con la mente e con lo sguardo, in un luogo paradisiaco, facendogli dimenticare il traffico lo smog cittadino.

La presenza dei tram con vista tropicale, sarà anche la perfetta occasione per iniziare a pianificare nuovi progetti di viaggio in paradisi terrestri, proprio come Mauritius che, dopo mesi di chiusura, ha riaperto i confini. A partire dal 1° ottobre, infatti, l’isola come molte altre destinazioni del mondo ha riaperto al turismo internazionale e a tutti i viaggiatori vaccinati (qui trovate le regole d’ingresso).

Grazie al clima tropicale lungo la costa, anche durante le stagioni più fresche, l’isola si configura come la meta perfetta per un viaggio in qualunque periodo dell’anno. È inoltre destinazione ideale per gli amanti degli sport acquatici, gli escursionisti e per chi è in cerca di relax. E in attesa di partire possiamo sempre sognarla a bordo dei tram di Milano.