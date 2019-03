In Olanda apre il giardino di tulipani più bello del mondo

editato in: da

Il Keukenhof riapre le sue porte in primavera, come da tradizione. Milioni i bulbi pronti a sbocciare per far innamorare i turisti da tutto il mondo.

Splendide serre e giardini botanici non rappresentano esattamente luoghi in grado di attirare ogni tipologia di turista. In molti infatti preferiscono saltarli, dando precedenza ad altri siti delle città visitate. È però impossibile accomunare il parco floreale Keukenhof a qualsiasi altro, considerando come venga definito il più famoso al mondo.

Si trova a Lisse, nella parte meridionale dell’Olanda, non così distante da Amsterdam, il che consente una deviazione alquanto comoda mentre si è in vacanza nella capitale. Le porte del Keukenhof riapriranno al pubblico dal 21 marzo al 19 maggio 2019, con ben 7 milioni di bulbi pronti a fiorire in primavera, in grado di ammaliare davvero chiunque. All’interno del parco è possibile scorgere 800 varietà differenti di tulipani, per un’esperienza unica e irripetibile.

Il tutto si espande per 32 ettari, nei quali vengono spesso organizzati eventi di vario genere. La principale attrazione sono però i fiori, con tanto di mostra dedicata in uno specifico padiglione. Se gli adulti hanno la possibilità di staccare la spina, circondati dalla splendida natura, anche i bambini hanno il loro da fare. All’interno del parco si organizzano infatti delle intriganti cacce al tesoro, per poi approfittare dell’ampio parco giochi e mettersi alla prova nel labirinto. Una vera giornata da favola per tutta la famiglia.

Come ogni anno, anche il 2019 ha il suo tema: il Flower Power. Si esalta dunque la potenza dei fiori, in grado di unire persone da tutto il mondo. I tulipani quasi ipnotizzano i visitatori con i loro colori e profumi, ricreando una certa sensazione anni ’70, con musica del tempo, qualche costume e una generale “hippy vibe”.

Si potrà inoltre scoprire come vengono coltivati i tulipani, ricevendo consigli utili e pratici da grandi esperti del settore. In questo modo si potrà tentare di ricreare un po’ di questa magia anche nel giardino di casa propria. È già possibile acquistare i biglietti per il Keukenhof sul sito ufficiale: 17 euro per gli adulti, 8 euro per i ragazzi dai 4 ai 17 anni d’età. Gratis invece per tutti i neonati e i bambini entro i tre anni.