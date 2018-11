Gli oggetti più strani dimenticati su treni, aerei, bus e car sharing

editato in: da

Se dimenticare l’ombrello sul taxi può essere normale, scordarsi del proprio compagno di viaggio non lo è affatto.

Eppure è ciò che è accaduto a qualcuno che, molto probabilmente, ha viaggiato in treno.

Sì, perché, pare che a far perdere la memoria durante un viaggio o uno spostamento sia soprattutto il treno. Sarà per via delle coincidenze e dei ritardi dei treni che obbligano i viaggiatori a saltare da un binario all’altro della stazione, fatto sta che è accaduto al 45% delle persone interpellate per un sondaggio condotto da Virail.

Il secondo posto dove si dimenticano più oggetti (o persone) sono i car sharing (o car pooling). Meno smemorati sono coloro che viaggiano con i pullman (18%) o con l’aereo (7%). Merito, forse, quest’ultimo del fatto che le diligenti assistenti di volo ricordano ai passeggeri che stanno per sbarcare di controlalre di non aver scordato nulla sul sedile o nella tasca della poltrona.

Secondo i risultati della ricerca, ecco quali sono gli oggetti più strani scordati da chi viaggia in aereo, treno, bus o car sharing e dove solitamente vengono ritrovati:

1. Compagno di viaggio (in pullman)

2. Chitarra (in un car sharing)

3. Mutande (nel bagno del treno)

4. Buste della spesa (in un car sharing)

5. Apparecchio per i denti (in pullman)

6. Giochi erotici (in pullman)

7. Un dipinto (in treno)

8. Il trasportino del gatto, ma senza gatto (in un car sharing)

9. Anello di fidanzamento (nel bagno dell’aereo)

10. Apparecchio acustico (in treno).

Ma ci sono oggetti meno strani che vengono comunque scordati in giro quando si viaggia. E il più dimenticato stranamente non è l’ombrello! Al primo posto c’è il portafoglio. Forse è anche il primo di cui ci si accorge…

Ecco la top 10 degli oggetti più dimenticati:

1. Portafogli

2. Valigia e zaino

3. Caricabatterie

4. Tablet o smartphone

5. Beauty case

6. Ciuccio per bambini

7. Ombrello

8. Libro o ereader

9. Sciarpa

10. Ciotola del cane.