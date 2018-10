Offerte Ryanair da 9,99 euro per viaggiare nei weekend d’inverno

editato in: da

Partire per un weekend invernale spendendo 9,99 euro fa venire voglia di prenotare subito.

Bisogna fare in fretta, però, perché l’offerta di Ryanair dura pochissimo: scade a mezzanotte (24:00) di giovedì 11 ottobre.

L’offerta si chiama Winter Warmer, inverno più tiepido, ed è valida per viaggiare tra novembre e marzo 2019.

“L’inverno è arrivato e le nostre tariffe scendono insieme alle temperature”, ha spiegato Robin Kiely, Head of Communications di Ryanair.

A distanza di una sola settimana, quindi, la compagnia aerea ha già lanciato due offerte last minute. La scorsa volta era una Fuga d’autunno e i biglietti in vendita erano scontati del 25%, ma questa volta l’offerta è ancora più allettante.

Ecco alcuni esempi interessanti che abbiamo selezionato con voli da 9,99 euro (solo andata): da Milano Bergamo a Barcellona, perché è sempre bello tornare nella città della movida e del divertimento e poi perché lei sì che d’inverno è “warmer”; a Berlino perché la metropoli è una fucina di idee e ogni volta è diversa, inoltre è perfetta per le vacanze natalizie e per Capodanno; a Belfast perché se non ci siete mai stati è una delle città più trendy del momento, per vedere i murales e per il quartiere del Titanic; a Bordeaux per visitare la bellissima e città, ma soprattutto per visitare gli chateaux circondati dai vigneti e bere il vino più buono della Francia (Champagne escluso).

Da Malpensa a Londra perché ogni momento è buono per fare un weekend nella Capitale britannica; a Sofia, in Bulgaria, per visitare una città ancora poco conosciuta e che ha moltissimo da offrire, a partire dalle sue grandi cupole dorate.

Da Roma Ciampino a Bratislava perché è la migliore meta low cost d’Europa dove trascorrere un fine settimana; a Malta, perché l’autunno su quest’isola è mite, gli hotel non chiudono mai e ci sono tantissimi eventi.

Da Fiumicino a Ibiza, perché anche se la stagione delle discoteche è finita, ci sono tantissime cose da fare, specie per chi ama il wellness e il relax. L’isola è famosa per lo yoga sulla spiaggia (Cala Martina) e per i centri specializzati nel detox, come Aguas De Ibiza, a Santa Eulalia.

Da Bari a Düsseldorf, una città poco frequentata dai turisti italiani ma che invece dovrebbero visitare, se non altro per passeggiare lungo la bellissima Königsallee o trascorrere le serate nel quartiere di Altstadt, ricco di locali e birrerie.

E infine, consigliamo i voli da Bologna a Breslavia (o Wroclaw), in Polonia, che sicuramente in pochi hanno visitato. Eppure nel 2016 è stata Capitale europea della cultura ed è una città molto adatta ai giovani. E quello per Copenhagen, perché l’inverno qui, anche se si gela, è magico, con i mercatini di Natale, la neve e il ghiaccio che trasforma la città in un presepe vivente.