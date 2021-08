Offerta Vueling per volare a metà prezzo fino al 2022

editato in: da

Le vacanze sono agli sgoccioli, ma è già tempo di pensare alle prossime. Solo per oggi, fino a mezzanotte, Vueling ha messo in vendita biglietti aerei scontati del 50% per volare dal prossimo mese di novembre fino ad aprile del 2022.

La promozione flash è valida per tutti i voli verso tutte le destinazioni servite dalla compagnia aerea. Basta inserire il codice SALE50% e scegliere la meta desiderata nel periodo dal 1° novembre 2021 al 6 aprile 2022. Inoltre, si può viaggiare in gruppo da due fino a cinque persone.

Tante le destinazioni tra cui scegliere per iniziare a pianificare il prossimo viaggio. Per chi desidera una fuga in una località dal clima mite e dall’atmosfera vivace, la meta evergreen è Barcellona collegata da tutti gli aeroporti italiani in cui opera Vueling. Tra tapas e piacevoli passeggiate nei quartieri simbolo della città catalana – Borne, Gotico, Gracia e Barceloneta – è possibile vivere qualche giorno di vacanza e divertimento.

Dall’aeroporto di Barcellona El Prat, poi, si può approfittare delle connessioni per raggiungere alcune delle mete spagnole più amate dagli italiani come le Isole Canarie con le bellissime Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote e Palma, e le Baleari, con Ibiza, Maiorca e Minorca.

Gli amanti dell’architettura e del design possono organizzare qualche giorno in una delle città spagnole più di tendenza: Bilbao. Con il Guggenheim Museum è la meta perfetta da raggiungere facilmente grazie ai collegamenti dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Ma le offerte sono valide non soltanto per le mete spagnole. Si può infatti volare in tutta Europa, da Vienna a Parigi, basta guardare le destinazioni per scegliere la località preferita da visitare d’inverno o a inizio primavera.