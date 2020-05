Offerta Volotea: prenota le vacanze per l’estate 2021 a prezzi imbattibili

editato in: da

Non c’è niente di meglio che volare con la fantasia verso mete sconosciute, sognando la nostra prossima vacanza. Perché non approfittare allora delle imperdibili offerte di Volotea per prenotare un viaggio per l’estate 2021, all’insegna del divertimento e del relax?

La compagnia aerea low cost ha infatti lanciato la sua prima promozione per il prossimo anno, puntando tutto sulla stagione estiva. I suoi sono prezzi imbattibili, e le tante destinazioni che potrete raggiungere vi faranno venir voglia di salire sul primo aereo. Visto il molto tempo a disposizione, avete la possibilità di programmare una vacanza perfetta e di risparmiare sui biglietti: non potete proprio farvi sfuggire questa occasione. I voli per l’estate 2021 partono da appena 27,75 euro, e se non sapete ancora dove andare, vi diamo qualche suggerimento.

Volete concedervi un’estate controtendenza? Se siete pronti a lasciarvi il mare alle spalle, approfittate dei biglietti da Catania a Verona a partire da 32,89 euro. La splendida città veneta è uno dei luoghi più affascinanti e romantici tra le tante mete raggiunte da Volotea, e se desiderate organizzare un weekend da innamorati non potreste fare scelta migliore. È qui che si svolse la drammatica storia d’amore di Romeo e Giulietta, di cui potrete trovare testimonianze tra le viuzze del centro storico. E potrete rimanere stupiti davanti alla magnificenza della maestosa Arena di Verona.

Se non volete rinunciare ad una classica destinazione estiva, Ibiza vi aspetta: da Genova potrete trovare biglietti a partire da 41,11 euro. La perla del Mediterraneo è una delle località turistiche più amate dai giovani, per le sue splendide spiagge sabbiose lambite da acque cristalline e, naturalmente, per i tanti locali che garantiscono la movida notturna. Prendetevi però un pomeriggio per visitare la città vecchia di Ibiza, un vero e proprio monumento nazionale ricco di affascinanti architetture tutte da scoprire.

Infine, da Cagliari potete volare a Marsiglia a partire da 27,75 euro. La città francese è un coacervo di colori, profumi e suoni che vi lascerà a bocca aperta: piccoli negozietti si affacciano sulle strette viuzze del centro, alternandosi a ristoranti e locali dove gustare prelibatezze locali. Concedetevi una passeggiata lungo la Corniche, un suggestivo lungomare che, dal Porto Vecchio, vi condurrà alla scoperta di pittoreschi paesaggi. E se siete alla ricerca di un vero panorama da cartolina, non lasciatevi sfuggire una visita alla Cattedrale di Notre-Dame de la Garde, che domina la città dall’alto. Da qui, lo sguardo si perde nell’azzurro del Mediterraneo.