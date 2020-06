L’offerta per visitare le bellezze del Cilento in treno

editato in: da

Non c’è tempo da perdere, è già ora di pensare alle vacanze estive. Se quest’anno volete rimanere in Italia, il modo più conveniente ed ecologico per viaggiare è senza dubbio il treno. Con le offerte di Italo, d’altronde, avrete soltanto l’imbarazzo della scelta. Ed è in arrivo una grande novità: ora potrete raggiungere anche il Cilento.

Se siete clienti Italo Più, potete usufruire di una promozione incredibile: acquistando un biglietto entro l’8 giugno, avrete sconti esclusivi dal 40% al 65%, per viaggiare nel periodo di tempo compreso tra il 16 giungo e il 24 luglio. L’offerta è valida per le classi Smart, Comfort e Prima, e sono disponibili solamente 100mila posti, quindi dovrete affrettarvi. Le sorprese, però, non sono finite qui: Italo ha infatti aggiunto nuove destinazioni al suo network italiano, approdando nel Cilento.

A partire dal 14 giugno, Italo aumenta il proprio traffico in tutto il Paese, con 4 nuovi collegamenti quotidiani senza cambi che vi porteranno nel Cilento. In particolare, i treni in partenza da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno fermeranno anche ad Agropoli/Castellabate, Vallo della Lucania e Sapri. Cosa aspettate a prenotare il vostro prossimo viaggio? Le bellezze del Cilento sapranno sorprendervi, a partire da splendide spiagge molto amate dai turisti fino ad arrivare a deliziosi borghi dove il tempo sembra essersi fermato.

Vediamo quali sono le nuove mete che ora, grazie ad Italo, diventano molto più vicine. La prima è Agropoli, cittadina che si affaccia sul Golfo di Salerno, dove si susseguono alcune delle più belle spiagge del Cilento. Una assolutamente da non perdere è la baia di San Francesco, minuscola ma davvero affascinante: piccola caletta sabbiosa scavata tra le rocce, è caratterizzata dalla presenza di uno scoglio che affiora dalle acque turchesi. Nei pressi, c’è anche il borgo di Castellabate, che è divenuto famoso per essere stata la location del film Benvenuti al Sud.

Vallo della Lucania si trova nel cuore del Cilento, in una valle ricca di verdi colline che lentamente digradano verso il mare. Se il borgo è affascinante e ricco di bellissime architetture tutte da scoprire, è anche vero che questo rappresenta il punto di partenza ottimale per raggiungere molte altre località della regione, incluse alcune spiagge fantastiche, tra le più rinomate del Cilento.

Infine, Sapri è un paesino molto suggestivo lambito dalle acque del Golfo di Policastro. Ci troviamo a pochi passi dal confine con la Basilicata, in un luogo davvero ricco di magia. Qui è la natura a farla da padrone: la costiera cilentana esprime al meglio la sua bellezza, in paesaggi incredibili come quello di Scario e della sua spiaggia di Resima, che ha da poco riaperto al pubblico, o come quello della Costa degli Infreschi.