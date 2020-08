Offerta Ryanair: 2 milioni di biglietti per volare con lo sconto

editato in: da

2 milioni di biglietti per volare con lo sconto. Un’offerta incredibile quella lanciata da Ryanair che permetterà a tanti viaggiatori di programmare una vacanza a prezzi molto più che competitivi, anche sotto i 10 euro ad andata per viaggiare dal 1° settembre al 31 ottobre.

Le offerte scadono il 25 agosto con partenze da diversi aeroporti italiani verso destinazioni europee dove si può volare rispettando alcune semplici regole.

Dunque, con soli 9,99 euro ad andata (tariffa per singolo passeggero) si può scegliere di partire dall’aeroporto di Milano Bergamo e passare qualche giorno a Budapest, capitale dell’Ungheria. Un luogo incantevole, tagliato in due dal fiume Danubio, così bello e romantico che tanti amano chiamare la Parigi dell’Est. Tra musei, parchi, palazzi, statue e un centro storico ricco di negozi, questa città ha molto da offrire. Inoltre, il castello, le terme e le acque del fiume che circondano il centro cittadino, rendono davvero poetico questo luogo, l’ideale anche per una vacanza di coppia.

Da Cagliari, invece, con 14,99 euro (tariffa per singolo passeggero, sola andata) si può volare anche a Francoforte. Un’occasione per scoprire una città dove tradizioni e modernità si mischiano. Da vedere i palazzi con le travature in legno della centralissima piazza Römerberg, il moderno e affascinante Museo di Arte Contemporanea e lo Städel in cui sono conservate opere di grandi autori, come Rembrandt, Verneer, Monet. Nella cittadina tedesca non mancano anche alti grattacieli, situati vicino al fiume Meno, che si vanno a contrapporre ai bellissimi giardini gioiello del Palmengarten, di oltre 30 ettari.

Per chi ha voglia di rimanere in Italia può pensare di passare una vacanza a Bari. Un volo da Roma Fiumicino costa 9,99 euro (ad andata, per ogni passeggero) e una volta atterrati nel capoluogo pugliese si può iniziare a esplorare tutto il territorio circostante, anche nei luoghi più segreti. Dal centro storico, con i suoi richiami parigini e il castello ci si può spingere fino al mare, con spiagge da sogno e mari limpidi, perfetti anche per tuffi settembrini. Non può mancare una visita a Bari vecchia, dove le nonne e le mamme preparano ancora oggi le famose orecchiette in mezzo alla strada, sugli antichi taglieri.