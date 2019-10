Voglia di crociera? Tutte le offerte MSC per il 2020 da prenotare subito

editato in: da

Salpa la MSC Seaside, la più grande nave mai costruita in Italia

Ora che il freddo è alle porte, il nostro pensiero vola alle vacanze. Chi ha detto però che bisogna attendere la prossima estate per concedersi qualche giorno di relax? Per una bella crociera, ogni momento è quello giusto. E se avete già le idee chiare, con MSC Crociere potrete usufruire di alcune convenienti offerte per un viaggio che strizza l’occhio anche al vostro portafogli. L’unica condizione? Prenotare entro il 31 ottobre 2019.

Se non avevate mai pensato a una crociera invernale, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Sono vari gli itinerari su cui puntare: il classico tour del Mediterraneo è ancora più affascinante in questa stagione, oppure potrete osare una meta più esotica con le navi che fanno rotta alle Antille, ai Caraibi e agli Emirati Arabi. Grazie all’offerta Prezzo Leggero, il secondo passeggero paga la metà. E se prenotate un viaggio a bordo della MSC Armonia (per i Caraibi) o della MSC Lirica (per gli Emirati) potrete usufruire del Prezzo Super Leggero: il secondo passeggero paga la metà e ha incluso il pacchetto bevande.

Quest’ultima offerta è disponibile anche per le crociere primaverili nel Mediterraneo, a bordo di qualsiasi nave della flotta MSC. Potrete approfittarne per ammirare, sotto i primi tiepidi raggi di sole, luoghi meravigliosi come Mykonos, Santorini, Malta, Valencia e Barcellona, alla scoperta delle loro meraviglie più segrete. La Promo Vista Mare, disponibile sempre per le crociere nel Mediterraneo, da effettuare però durante l’estate 2020, vi permetterà invece di vivere una vacanza lussuosa. Potrete infatti prenotare una Cabina con Balcone al prezzo di una con Vista Mare, oppure una Cabina Vista Mare al prezzo di una Cabina Interna.

Se siete interessati ad una vacanza estiva, allora è il momento giusto per prenotare una crociera nel Nord Europa, dove vi attendono itinerari fantastici: i fiordi norvegesi, la suggestiva San Pietroburgo e il panorama mozzafiato dell’Islanda sono solo alcune delle sorprese che potrete regalarvi. Se prenotate un viaggio per l’estate 2020 entro il 31 ottobre, il secondo passeggero non paga il volo – e a scelta potete inserire un ulteriore bonus, per avere incluse anche le bevande.

Infine, una delle offerte più interessanti riguarda i Caraibi: in occasione dell’inaugurazione della splendida Ocean Cay MSC Marine Reserve, la compagnia di navigazione ha deciso di regalare ai suoi ospiti un’esperienza meravigliosa a prezzi accessibili. Le crociere di 7 o di 14 notti a bordo di MSC Armonia o MSC Seaside dirette ai Caraibi nel 2020 sono in questi giorni disponibili a un prezzo incredibile: sconto del 20% per le partenze della primavera, del 25% per le partenze dell’estate e del 30% per le partenze dell’autunno.