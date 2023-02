L’offerta low cost di San Valentino per volare in coppia

Fonte: 123rf L'offerta di easyJet San Valentino

Per noi che scriviamo di viaggi il regalo più bello che si possa ricevere è decisamente un biglietto aereo. Se poi c’è un’offerta non possiamo fare a meno di spulciare le destinazioni e cercare quella che più ci ispira. Città da vedere e rivedere mille volte o nuove mete da scoprire, possibilmente in compagnia del proprio partner o di amici a cui teniamo particolarmente e che condividono i nostri stessi interessi.

L’offerta di San Valentino di easyJet fa proprio al caso nostro. Da oggi e fino al 13 febbraio sono disponibili ben 100mila biglietti aerei a partire da 19,99 euro (a tratta) per viaggiare tra il 1° marzo e il 30 giugno.

Se cercate qualche consiglio, ecco le mete che sceglieremmo per partire con la bella stagione.

Perché visitare Nantes, la città di Jules Verne

La città che ha ispirato Jules Verne per i suoi racconti fantastici e poi i surrealisti e che ancora oggi continua a stimolare l’immaginario di artisti, architetti e creativi non può che essere una città da vedere. A Nantes, tra la Valle della Loira e la Bretagna, a mezz’ora dall’oceano e solo un paio d’ora da Parigi, ci si imbatte in un elefante che deambula lungo la Loira, si può vedere un nido gigante d’uccello sospeso nel vuoto e fantasiose sculture qua e là, spettacoli di strada, eventi, ma anche musei da visitare in caso di pioggia, da quello storico più tradizionale alla famosa Galerie des Machines ai più contemporanei, come le fabbriche e i magazzini che sono stati trasformati in luoghi culturali.

E dopo l’arte si va alla scoperta della città, passeggiando tra i quartieri. Dalla stazione, dove è custodito il Jardin des plantes, un giardino meraviglioso ricco di piante esotiche, si può arrivare al quartiere di Feydeau, un’ex isola nel cuore di Nantes, e poi al Talensac con il più antico mercato cittadino. Con la bella stagione è imperdibile una minicrociera fino a Saint-Nazaire, 60 chilometri sulle acque della Loira in cui i paesaggi spettacolari si fondono con opere di grandi dimensioni, sculture e architetture di grandi artisti internazionali.

Minorca, spiagge e natura selvagge

A primavera inoltrata è anche bello volare in una meta calda e non troppo lontana, magari anche solo per un long weekend. L’isola che ci ha letteralmente fatti innamorare è stata Minorca che consigliamo vivamente di visitare. È decisamente l’isola con le più belle spiagge delle Baleari, se ne contano almeno 80. Quelle più a Nord sono selvagge e ventose, mentre quelle della costa meridionale sono caratterizzate da sabbia bianca e mare cristallino. Ce n’è per tutti i gusti insomma.

La più famosa tra le spiagge di Minorca si chiama Cala Turqueta e si trova a Sud dell’isola. Si tratta di una splendida baia lambita da acque turchesi da cui deriva il pittoresco nome. Da qui si arriva in una piccola insenatura dall’aspetto caraibico che prende il nome di Cala Macarella. Tra le più amate spiagge di Minorca, situata sempre nel Sud dell’isola, Cala en Porter è anche una delle migliori da frequentare con i bambini. Cala Pregonda, a Nord, è una riserva marina ed è il luogo ideale per fare snorkeling, mentre la natura prorompente alle sue spalle è ideale per essere scoperta sui percorsi di mountain bike oppure a cavallo.

Il modo migliore per scoprire la più piccola isola delle Baleari è percorrendo il Camí de Cavalls che le gira attorno. Lungo 185 km, queto itinerario corre tutt’intorno la costa di Minorca e può essere percorso in una settimana circa, o anche solo in parte, come abbiamo fatto noi. Lo si può fare a piedi, in mountain bike o a cavallo. Un modo slow e green per scoprire i segreti di quest’isola che è un vero paradiso terrestre.

Per gli amanti della Grecia, viaggio a Kos

Chi ha la Grecia nel cuore, ma anche per chi desidera capire perché questo Paese fa sempre un certo effetto, il viaggio perfetto è sull’isola di Kos. Conosciuta per le sue numerose spiagge di sabbia, è una delle isole del Dodecaneso che ospita numerose rovine greche e romane che la rendono molto interessante, oltre che dal punto di vista naturalistico, anche da quello storico-culturale.

Si dice che, a Kos, ci siano alcune tra le spiagge più belle di tutta la Grecia. La più bella è Paradise Beach, lungo la costa della baia di Kefalos, collegata ad altre splendide spiagge come Bubble Beach, famosa per gli sbuffi di vapore vulcanico che creano divertenti bolle nel mare, Camel Beach, particolarmente indicata per le immersioni e lo snorkeling, e Magic Beach, molto amata dai naturisti.

Il modo migliore per visitare Kos è noleggiando una bicicletta, per andare in esplorazione della città vecchia, con le sue taverne e i suoi negozietti, per ammirare le barche colorate che arrivano al porto e per organizzare visite culturali al Museo Archeologico, con le sue splendide sculture, e al Castello dei Cavalieri.

Mete imperdibili sono anche l’Antica Agorà, con le rovine del Santuario di Afrodite, del Tempio di Eracle e di una basilica cristiana, e la Plateia Platanou: si narra che qui, sotto le fronde del platano ancora oggi visibile, Ippocrate, il fondatore della medicina moderna, tenesse lezione ai propri allievi.

