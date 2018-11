Lavoro da sogno: volare in Texas, per coccolare cani

editato in: da

L’idea di un ristorante americano fa il giro del mondo, con un’offerta di lavoro davvero allettante. Prendersi cura dei cani dei clienti per una lauta paga.

Un’offerta di lavoro negli Stati Uniti ha fatto rapidamente il giro del mondo. Un ristorante americano, in Texas, ha annunciato di star cercando nuovo personale, il cui unico ruolo sarà quello di prendersi cura, giocare e coccolare un gruppo di simpatici e allegri cani.

Nel giro di poche ore questo è stato definito il lavoro dei sogni, considerando la paga proposta, con migliaia di candidati in tutti gli Stati Uniti. A lanciare l’iniziativa è stata la catena di bar e ristoranti Mutts Canine Cantina, che ha due sedi negli USA.

Un luogo dove i clienti possono serenamente recarsi con i propri cani, consci del fatto che il locale garantisce loro una zona di puro divertimento, nella quale gli animali vengono affidati alle cure di personale addestrato. Chiunque abbia un cane sa bene però quanto sia difficile separarsene. Si tende a pensare al peggio quando sono affidati ad altri. Per questo motivo dal ristorante è possibile osservare l’area dedicata ai propri amici pelosi.

La ricerca di un nuovo personale riguarda il ristorante con sede a Dallas, che necessita di un nuovo ‘puptern’. Questi dovrà occuparsi di ogni bisogno dei cani affidatigli, con un compenso decisamente interessante, pari a 100 dollari l’ora. Tutto ciò per accogliere i clienti, prendere in custodia i cani, accudirli e coinvolgerli in svariate attività.

Il processo di ricerca del candidato perfetto si concluderà il prossimo 12 novembre. Ecco i requisiti necessari per poter avere una chance d’ottenere l’impiego:

Essere maggiorenni

Inviare video o foto divertente della propria attività con un cane (preferibilmente via hashtag, #MUTTSpuptern o taggando l’account @MUTTSCantina

Essere residenti in Texas

L’ultima condizione, quella legata alla residenza del candidato, rappresenta decisamente una profonda delusione per tantissimi appassionati di animali, e cani nello specifico. L’azienda però ha preferito operare in tal mondo, per una questione di praticità.

Intanto sul web l’idea del ristorante va diffondendosi e non è detto che questa pratica non trovi terreno fertile altrove. Sarebbe un’ottima notizia per chiunque voglia uscire senza lasciare a casa il proprio cane. Al tempo stesso rappresenterebbe una ghiotta chance lavorativa.