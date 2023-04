L’offerta lampo per volare in Europa a prezzi scontati

C’è una nuova offerta Ryanair da cogliere al volo, che consente di acquistare un volo con il 20% di sconto . Si tratta di una promozione lampo, da accaparrarsi entro il 20 aprile 2023. Perfetta, quindi, se desiderate un viaggio low cost per raggiungere le vostre mete preferite, magari in occasione dei prossimi ponti in arrivo. Ecco tutti i dettagli.

L'offerta Ryanair per volare a prezzi scontati

Prenotando entro il 20 aprile sul sito di Ryanair, si può viaggiare fino al 31 maggio 2023 usufruendo del 20% di sconto sui voli verso numerose destinazioni europee. Chi, ad esempio, parte da Roma Fiumicino e sogna di andare a Copenaghen, può aggiudicarsi un biglietto a partire da 11,99 euro. L'anno giusto per visitare la Capitale mondiale dell’architettura 2023, una meravigliosa realtà, conosciuta anche come la città della Sirenetta, sempre più orientata su tematiche come sostenibilità e ambiente, e aperta alle innovazioni.

Da Milano Bergamo si può volare alla volta di Lussemburgo e Zara a partire da 10,39 euro, oppure viaggiare per Londra da 10,95 euro. La capitale inglese ha davvero tanto da offrire, dalla zona dei grattacieli, del business e del lusso, sino ai quartieri più tipici come Notting Hill o Soho con i suoi mercatini, oppure Chelsea o St. James. Attrazioni di ogni tipo, ristoranti, teatri e grandi eventi fanno sì che sia davvero impossibile annoiarsi: qui una guida per visitarla al meglio.

Se invece partite da Napoli, prenotando entro il 20 aprile, potreste aggiudicarvi il 20% di sconto su destinazioni da sogno come Malta, perfetta anche per una vacanza last minute in uno dei prossimi ponti. Lo splendido arcipelago nel cuore del Mar Mediterraneo riserva innumerevoli sorprese, offrendo ai visitatori l'opportunità di percorrere millenni attraverso una infinità di elementi da esplorare. Ovunque andiate, gli scenari e le architetture delle sue isole vi offriranno sempre uno sfondo spettacolare, tra colori, atmosfere e bellezze naturali inaspettate.

Offerte imperdibili anche per chi parte da Cagliari, con la possibilità di volare alla volta di Palma con biglietti a partire da 15, 16 euro. Il capoluogo dell'isola spagnola di Maiorca gode di un clima privilegiato durante tutto l’anno, e oltre ad essere conosciuto per il turismo balneare vanta anche un bellissimo centro storico, con tante attrazioni come la cattedrale, il palazzo dell’Almudaina, la Lonja e la piazza Mayor, incorniciato da un paesaggio costellato da cale, spiagge e scogliere.

Dallo scalo di Venezia Marco Polo si può volare per Vienna a partire da 11,83 euro, o alla volta di Norimberga da 12,94 euro. Se scegliete quest'ultima destinazione, non perdetevi un viaggio alla scoperta del caratteristico villaggio di Tüchersfeld, incastonato tra impressionanti giganti pietrificati. Chi viaggia da Catania, invece, potrebbe approfittare dell'offerta Ryanair per visitare Marsiglia, la città più antica e meno francese della Francia, a partire da 11,99 euro. Un luogo ricco di attrazioni che sa come entrare nel cuore di chi lo visita.

Come approfittare dell'offerta lampo

Per non lasciarvi scappare i voli scontati dell'ultima offerta Ryanair, non dovete fare altro che andare sul sito della compagnia low cost e prenotare il volo per la destinazione che desiderate raggiungere entro la mezzanotte del 20 aprile. Ricordate, però, che la promozione è disponibile solo per le prenotazioni effettuate su determinate tratte e che consente di viaggiare con il 20% di sconto solo dal 20 aprile al 31 maggio 2023.