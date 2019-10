Offerta lampo Ryanair: voli per l’Europa da 9,99 euro fino a maggio

editato in: da

È arrivato l’autunno e con esso i primi freddi, ma chi ha detto che non si può partire proprio ora per una bella vacanza? Non c’è un momento giusto per scegliere una delle meravigliose città europee tutte da scoprire. Anzi, il momento giusto è proprio questo, grazie alla nuova offerta lampo di Ryanair.

La celebre compagnia aerea low cost propone ai suoi passeggeri una promozione imperdibile: chi prenota ora un volo per le sue destinazioni in Europa da effettuare tra ottobre 2019 e maggio 2020 potrà usufruire di tariffe davvero speciali, che partono da 9,99 euro. Naturalmente la disponibilità è limitata, quindi dovrete affrettarvi per trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze. Se avevate intenzione di concedervi un weekend alla scoperta di qualche splendida città europea, questa è l’occasione giusta.

Siete indecisi su quale meta scegliere? Possiamo darvi qualche consiglio, sulla base delle destinazioni preferite dai turisti tra quelle presso cui fanno scalo i voli Ryanair. Se non siete mai stati in Portogallo, questo potrebbe essere il momento perfetto per scoprire Porto, la piccola e pittoresca cittadina situata nel nord del Paese. Adagiata sulla riva settentrionale del fiume Duero, a pochi chilometri da dove questo sfocia nell’oceano Atlantico, Porto è un luogo incantevole dove perdersi, tra viuzze ripide e casette colorate.

Se invece volete concedervi una vacanza all’insegna dell’arte e della cultura, potreste pensare a un weekend a Bratislava. La capitale della Slovacchia è sede, ad esempio, del maestoso Palazzo Palffy, splendido edificio in stile neoclassico situato nella città vecchia, che oggi accoglie tre collezioni permanenti della Galleria cittadina di Bratislava. Per non parlare del Museo civico, il più antico di tutta la regione che racconta la storia – lunga e complessa – della Slovacchia.

Non vi siete arresi alla fine dell’estate e cercate un luogo caldo dove godere ancora di qualche giornata a crogiolarvi sotto i raggi del sole? Gran Canaria è la meta giusta: ogni anno accoglie migliaia di turisti che vi accorrono per il suo clima temperato in qualsiasi stagione. Le sue spiagge sono fantastiche e l’isola spagnola, situata al largo dell’Africa nord-occidentale, offre numerose attrazioni quali Puerto de Mogan, soprannominata la piccola Venezia per i suoi canali.