Offerta Italo per viaggiare in treno con lo sconto

editato in: da

I treni non si sono mai fermati neppure durante la pandemia di Coronavirus e presto potremo riprenderli anche per tornare a viaggiare. Ecco perché l’offerta che fa Italo per festeggiare il suo ottavo compleanno un’occasione per pensare alla prossima vacanza.

L’offerta consiste in un voucher da 8 euro da scalare dal prezzo del biglietto del prossimo viaggio a bordo di una dei suoi treni ad alta velocità. È sufficiente condividere sulle pagine Facebook o Instagram della compagnia ferroviaria una foto a bordo del treno oppure una delle destinazioni raggiunte da Italo accompagnata dall’hashtag #8AnniConItalo e taggando @italotreno entro il 3 maggio 2020. Il voucher è valido fino al 31 ottobre 2020. La condizione è che si sia iscritti al programma fedeltà Italo Più.

Per chi volesse prenotare subito un viaggio in treno, bisogna tenere presente che, in base alle disposizioni governative sull’emergenza epidemiologica, alcuni non effettuano le fermate di Roma Tiburtina, Venezia Santa Lucia e Napoli Centrale fino al 17 maggio.

Si può già programmare un weekend estivo sulla Costiera Amalfitana, per esempio. Una volta giunti alla stazione di Salerno si può salire a bordo della Circumsalernitana per raggiungere Vietri sul Mare soprannominata “Prima Perla della Costiera Amalfitana”, nonché Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco assieme all’intera Costa d’Amalfi. A Vietri inizia la Costiera. Secondo la mitologia classica, Giasone e i 50 Argonauti, durante il loro peregrinare alla ricerca del Vello d’oro, furono fatti precipitare su questi lidi dalla rabbia di Eolo e, innamoratosi di questo litorale, l’eroe vi fondò una città e vi edificò un tempio dedicato a Hera Argiva. Oltre alla visita della città e del museo della ceramica, pe cui Vietri è famosa in tutto il mondo, qui non mancano le belle spiagge, come Marina di Vietri o La Crespella, proprio di fronte ai faraglioni detti “I due fratelli”.

Chi preferisce può scegliere come destinazione Bologna e poi visitare i borghi sulle colline appena fuori città. Il Capoluogo emiliano è servito da 74 collegamenti con treni Italo al giorno, alcuni no stop. Tra i più caratteristici c’è Dozza, uno dei Borghi più belli d’Italia. È famoso per essere un borgo dipinto: ogni due anni, infatti, nuove opere vedono la luce sui muri e sugli usci ancora liberi di questa piccola fortezza medievale, che convive in totale armonia con il luccichìo contemporaneo della street art.