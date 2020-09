Offerta incredibile Ryanair: tantissimi biglietti aerei a metà prezzo

editato in: da

Ryanair ha lanciato una nuova offerta per volare con biglietti scontati del 50 per cento. L’offerta è valida per viaggi fino al 31 ottobre e bisogna prenotare online entro la mezzanotte del 9 settembre.

Tantissime le offerte low cost in partenza dai principali aeroporti d’Italia per l’Europa, il Marocco e la Giordania e per le nostre città. Per chi desidera andare all’estero, il nostro consiglio è sempre quello di verificare le misure richieste dai Paesi esteri e dal nostro ministero della Salute una volta rientrati in Italia (misure che hanno subìto qualche leggera modifica proprio a partire dal 7 settembre). Per esempio, resta l’obbligo di fare il tampone per tutti coloro che tornano dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Croazia e da Malta. Nel dubbio vi consigliamo di restare in Italia. Ricordiamo, inoltre, che in Sardegna resta obbligatoria la registrazione al portale Sardegna Sicura dove viene chiesto indicare la durata della vacanza e la struttura o le strutture dove si ha intenzione di trascorrerla.

Detto questo, la Sardegna resta una delle mete che noi consigliamo vivamente per i mesi di settembre e ottobre, specie la costa del Sud, dove solitamente il clima resta caldo fino a metà autunno. Ci sono voli Ryanair diretti a Cagliari che costano la metà da quasi tutti gli aeroporti. Tra il capoluogo sardo e Teulada, infatti, sono concentrati alcuni degli scorci più belli dell’isola e alcune delle spiagge più leggendarie. Percorrendo la bellissima strada panoramica (SS 19) in direzione Sud-Ovest, si trova Pula, una delle maggiori località turistiche, conosciuta per le bellissime spiagge immerse nella rigogliosa vegetazione mediterranea. Proseguendo sulla strada panoramica si raggiungono le bellissime distese di sabbia di Chia, la zona costiera del Comune di Domus de Maria, che portano i nomi di Cala Campana, Su Giudeu e Cala Cipolla.

Sole, caldo e bel tempo anche in Calabria dove Ryanair ha voli su Crotone e Lamezia Terme, dove vi attendono 700 chilometri di costa con spiagge di sabbia fine o scogliere a picco sul mare. Una meta che non teme confronti è Chianalea di Scilla, la “Piccola Venezia”, con le casette dei pescatori lambite dalle onde sulla spiaggia. Un luogo magico dove rilassarsi sulla sabbia fine, godersi il mare e il sole e passeggiare senza fretta fino al Castello dei Ruffo. Adagiata in quel bellissimo tratto di costa ionica calabrese chiamata “Costa degli Aranci”, a metà strada tra Catanzaro e Soverato, sorge la splendida baia di Caminia, dove la natura è rigogliosa, le colline scoscese e i fondali di una rara bellezza.

Per trovare bel tempo c’è sempre la Puglia. Che si scelga il Gargano oppure il Salento, non ci si può sbagliare. Settembre e ottobre sono i mesi migliori per godere delle spiagge maldiviane semi-deserte e rilassarsi veramente. Nel Gargano, dove si trovano principalmente spiagge molto selvagge e incontaminate, immerse nella natura, c’è per esempio quella di Vignanotica, un gioiello di sabbia e ciottoli che si apre su un mare limpidissimo. Nel Salento, una terra ricca di meraviglie, c’è una delle perle più famose: la grotta della Poesia. Questa piccola piscina naturale si apre lungo una costa frastagliata, tra rocce di ogni dimensione che cingono acque color smeraldo.