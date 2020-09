Offerta easyJet: si vola in tutta Italia a prezzi bassissimi

editato in: da

easyJet ha lanciato un’offerta low cost, per volare in tutta Italia a partire da 16,99 euro (a tratta). Promuovere il nostro Paese e tornare a viaggiare scoprendo (o riscoprendo) le nostre bellezze è la migliore idea di viaggio che si possa avere in un momento ancora difficile per il turismo.

L’offerta della compagnia è valida anche per voli fino al 30 settembre del 2021. È quindi possibile prenotare una vacanza oggi e partire tra qualche mese.

Tra le mete evergreen dove vale la pena andare – e tornare anche più volte – c’è sicuramente Napoli. Una città viva e vivace in qualunque periodo dell’anno. Che ci andiate d’estate o d’inverno poco cambia: cultura, eventi, cibo, gente… Napoli è sempre uno spettacolo. Alcuni giornali stranieri l’hanno definita la città più hipster d’Italia e una delle più speciali del mondo da visitare. Questa città è affascinante proprio perché non fa nulla per nascondere quello che è. Una città ricca di contrasti e, proprio, per questo, incredibilmente affascinante. Se siete fan della fiction, non perdetevi il tour sui luoghi di “Gomorra” e di “L’amica geniale”.

Un’altra destinazione perfetta per qualunque periodo dell’anno è Roma. La Capitale riserva sempre qualche sorpresa inaspettata. Non solo Colosseo, Foro e San Pietro. Avete mai sentito parlare della splendida Casina delle Civette, l’edificio nel cuore di Roma che sembra uscito da un libro di favole? Si trova all’interno del parco di Villa Torlonia ed è uno degli edifici più belli custoditi dalla Città Eterna che fonde stile liberty, esoterismo e magia. Dicono che a Roma ci siano almeno 365 chiese, una per ogni giorno dell’anno. Ma pochi conoscono la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, tra San Giovanni in Laterano e Porta Maggiore, dentro la quale sono custodite alcune delle reliquie più sacre della cristianità.

E infine, che dire di un weekend nella romanticissima Verona? C’è chi dice che sia persino più romantica di Venezia. Verità o meno, è innegabile che i luoghi che in città parlano d’amore siano davvero tanti. Non c’è solo il balcone di Giulietta e Romeo. A pochi passi da piazza delle Erbe c’è il Pozzo dell’Amore, un pozzo di pietra vecchio di secoli. Andate a scoprire la storia che si nasconde dietro questo luogo. Se viaggiate in coppia, regalatevi un attimo romantico dinnanzi a un panorama da favola: il luogo perfetto a Verona è la Torre dei Lamberti che, non a caso, è soprannominata “la torre dell’amore”. Alta 84 metri, domina il centro storico della città e regala una vista spettacolare, particolarmente apprezzata soprattutto da chi la raggiunge dopo aver percorso i 368 scalini.