Nuovi voli low cost Volotea da Napoli a Rodi e Cefalonia

editato in: da

Da Napoli si vola in direzione Rodi e Cefalonia: prendono il via in questi giorni i nuovi voli low cost in partenza da Napoli di Volotea.

Il 28 giugno è stata inaugurata la tratta che collega la città partenopea con Cefalonia, isola dell’arcipelago delle Ionie. Si viaggia due volte alla settimana, ogni mercoledì e venerdì.

Il primo volo per Rodi, invece, partirà il 5 luglio. La tratta verrà collegata con frequenza settimanale, ogni giovedì.

La compagnia spagnola ha deciso di proporre questi nuovi voli per andare incontro ai clienti e offrire maggiori alternative vacanziere per i passeggeri in partenza da Napoli. Fra queste la Grecia con otto collegamenti, ma non solo.

Da Capodichino, l’aeroporto internazionale di Napoli, si vola anche verso la Francia con quattro voli diretti per Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa. Oltre ai collegamenti con l’Italia. Da Napoli con Volotea si può viaggiare verso 21 destinazioni differenti: 9 in Italia e 12 all’estero. Per il Belpaese si viaggia verso Alghero e Torino che sono due novità del 2018, poi anche verso Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Palermo, Trieste e Verona.

All’estero si vola verso Grecia e Francia. Oltre alle novità di Cefalonia e Rodi, anche Creta, Mykonos, Preveza Lefkada, Santorini, Skianthos, Zante, Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa.

In occasione dell’estate sono state anche ripristinate le tratte per Zante (che ha ripreso a viaggiare dal 26 di giugno) e per Preveza Lefkada, che tornerà a volare dal 3 di luglio.

La compagnia low cost spagnola è operativa dal 2012 e ha festeggiato il suo 18 milionesimo passeggero trasportato, a livello internazionale, a giugno 2018. Volotea è in forte espansione, basti pensare che nell’anno passato è stata fra le dieci compagnie aeree che hanno lanciato il numero maggiore di rotte. Inoltre, ha ottenuto il rinnovo della certificazione IOSA (International Operational Audit Safety Program) fino al 2019, che viene rilasciata dall’International Air Transport Association (IATA).