Nuovi voli low cost per le mete delle vacanze estive in Italia

editato in: da

Ryanair è pronta a ripartire. Nuove rotte, nuovi aerei e nuove offerte per “agganciare” gli italiani che stanno già pensando alle vacanze estive. E non senza motivo. Un segno di ottimismo verso una riapertura attesa per gli italiani che stanno già pensando alle vacanze estive è arrivato direttamente dal nostro governo, in primis dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Ecco allora che fioccano le prime offerte verso le mete estive preferite dagli italiani. L’ultima è quella per la Sardegna. La compagnia aerea ha infatti annunciato nuove rotte da e per Cagliari da Rimini e Palermo, tutte operative due volte a settimana. Oltre a quelle già operative da altre città d’Italia.

Nuovi collegamenti estivi anche per Brindisi e aumento dei voli per Bari, Treviso e Verona nell’ambito dell’operativo esteso per l’estate 2021. Nuovi voli da e per la Sicilia, con sei nuove rotte che collegheranno Trapani con Roma Ciampino, Pescara, Lamezia e Treviso e tanti nuovi voli in partenza dall’aeroporto di Bologna.

Solo da Milano Malpensa Ryanair aumenterà in maniera considerevole il numero di voli per diverse destinazioni tra cui Alghero, Cagliari, Palermo, Brindisi, Bari, Catania. Anche se l’hub principale della compagnia in Italia è a Bergamo. Per l’estate opererà su ben cento rotte per 600 voli settimanali, incluse quelle estere naturalmente, ma solo sulle nostre Alghero, Napoli e Trapani sarà aumentato l’operativo.

L’aumento di voli stimolerà il traffico aereo e l’industria del turismo, mentre nel frattempo i programmi di vaccinazione continuano così che anche il resto d’Europa possa riaprire in tempo per le vacanze estive.

Chi prenota un volo per l’estate può usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” in caso di cambio di piani. In occasione dei nuovi voli per Cagliari, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da 19,99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre, che devono però essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì 2 aprile.