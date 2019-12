Volare da Bergamo, in arrivo nuove rotte con Ernest

editato in: da

Ernest Airlines guarda al futuro e lancia la programmazione per l’estate 2020, una stagione che arricchirà il network del vettore di cinque nuovi collegamenti. Dopo aver consolidato la propria presenza su Tirana, Lviv e Kiev, la compagnia si muove verso ovest puntando sullo scalo di Milano Bergamo. Dal 10 aprile si volerà verso Tolosa due volte a settimana, tre nel picco dell’alta stagione, mentre da fine maggio sarà il turno di Ibiza (tre frequenze settimanali che diventeranno quattro dal 26 giugno), Minorca (frequenza bisettimanale) e Olbia il martedì, il giovedì e la domenica. Altra novità riguarda invece l’Ucraina. Già ben servita da Ernest Airlines, si rafforzerà con la tratta Milano Bergamo-Odessa, operata tutto l’anno a partire dal 2 aprile 2020 ogni giovedì e domenica. Quest’ultima si propone come una destinazione mare diversa da quelle più battute, situata sul Mar Nero affascina i visitatori sia con le sue spiagge sia con la movida serale, ideale per catturare un pubblico giovane.

Le vendite sul sito ufficiale di Ernest Airlines sono aperte e quasi tutte le new entry sono già acquistabili con tariffe a partire da 39 euro. A breve saranno disponibili anche i biglietti per Odessa.

Le altre novità di Ernest Airlines

Non solo nuove mete. Ernest Airlines crede infatti nelle città in cui già oggi è attiva e spinge il piede sull’acceleratore. I voli da Milano Bergamo per Kiev, Lviv e Tirana rimangono confermati e in più aumenteranno le frequenze verso la capitale albanese (voli bi-giornalieri con partenze al mattino e la sera) e verso Kiev, la principale città ucraina verrà collegata all’Italia con voli giornalieri a partire da fine febbraio.

Le prospettive per il 2020

Con la tratta su Olbia, Ernest Airlines (vettore italiano. ndr) apre per la prima volta al mercato domestico. Le scelte strategiche della compagnia abbracciano il segmento leisure offrendo ai viaggiatori la possibilità di pianificare i propri spostamenti con maggiore flessibilità, uno step in più che avviene anche grazie all’ampliamento della flotta e all’inserimento degli Airbus A320 Neo. Un traguardo che piace ai vertici dello scalo orobico, in quanto queste nuove rotte consentono di dare all’utenza dell’aeroporto una gamma variegata di opportunità.