Novità MSC, dal giro attorno al mondo all’isola privata

Ad un mese dall’inizio dell’estate, è giunto il momento di dare un’occhiata alle offerte speciali che MSC Crociere ha deciso di lanciare. Per chi vuole regalarsi una crociera, non c’è occasione migliore.

Una delle straordinarie novità è sicuramente la prima crociera intorno al mondo. La MSC World Cruise 2021 rappresenta il viaggio della vita da non perdere e porta alla scoperta di 6 delle città più grandi del mondo a bordo di MSC Poesia. Sono previste in tutto 53 destinazioni in 33 Paesi diversi, solcando i mari per 118 notti.

Si parte il 5 gennaio 2021 da Genova: la nave lascerà il Mediterraneo e punterà verso l’Atlantico. Per tutta la durata di questo incredibile viaggio, MSC Poesia farà rotta verso est. La nave rimarrà ormeggiata per una notte a San Francisco, poi a Sydney, Osaka, Tokyo, Shanghai e Dubai.

Dopo 32 giorni dalla partenza, si potrà ammirare il Golden Gate Bridge di San Francisco e passeggiare sul Fisherman’s Wharf, il lungomare della città. In Australia invece il Sydney Harbour rappresenta un ottimo punto di partenza: molte delle attrazioni da cartolina della città, incluso il Sydney Harbour Bridge e la Sydney Opera House, possono essere ammirate proprio dal porto. La Sydney Opera House è riconosciuta dall’UNESCO quale “patrimonio dell’umanità” ed è davvero un’attrazione da non perdere.

In Giappone, ad Osaka, è immancabile la visita all’Acquario, uno dei più suggestivi di tutto il Paese. A Tokyo, al 77esimo giorno del viaggio, si potrà vedere il Museo Nazionale e il quartiere dello shopping di Ginza. Arrivati in Cina si resterà invece esterrefatti dinnanzi allo skyline di Shanghai, infine a Dubai grande spazio allo shopping al Dubai Mall e relax sulla spiaggia di Kite.

I passeggeri che saliranno a bordo di MSC Poesia per la MSC World Cruise 2021 partiranno da Genova il 5 gennaio 2021. Ma il giro intorno al mondo non è l’unica novità MSC. Dal 9 novembre sarà inaugurata ed aperta al pubblico la Ocean Cay MSC Marine Reserve, un’isola incontaminata dei Caraibi esclusiva per i clienti MSC. Ricavata da un ex sito industriale per la raccolta della sabbia, è un autentico paradiso terrestre. Circondata da ben sessantaquattro miglia di navigazione protetta, Ocean Cay offre un’offerta turistica completa a pieno contatto con la natura.

Dallo snorkeling alle escursioni naturalistiche alla creazione di una vera e propria isola privata esterna, la crociera Ocean Cay MSC Marine Reserve è una delle nuove punte di diamante dell’offerta turistica di MSC.