Una notte gratis a chi atterra a Linate e Malpensa

Per incentivare il turismo a Milano arriva una nuova splendida iniziativa, Fly to Milano, che promette di far trascorrere una notte gratuita (su tre) per tutti coloro che decideranno di atterrare negli aeroporti di Linate e Malpensa entro il 31 gennaio 2021.

La proposta, promossa dal Comune di Milano e dallla società aeroportuale Sea, consentirà a chi vorrà scoprire la città della Madonnina di usufruire di questa interessante promozione sul soggiorno e godersi una piccola vacanza per scoprirne i luoghi più belli o viaggiare nelle mete a due passi da Milano.

Del resto, nel Capoluogo lombardo sono tantissime le cose da vedere. Dalle classiche mete imperdibili con passaggio di rito, come il Duomo di Milano, l’incantevole Galleria Vittorio Emanuele II, ricca di negozi e di locali storici, e il Castello Sforzesco, noto come uno dei castelli più grandi d’Europa a due passi dal centro città.

In tre giorni si possono visitare anche i Musei come quello del Novecento e la Pinacoteca di Brera in cui sono custodite opere di grandi artisti come Picasso, Braque, Klee, Kandinskij e Modigliani oltre all’opera del Bacio di Hayez.

Chi ama la movida (con il dovuto distanziamento), i locali e le botteghe artistiche troverà tutto questo sui Navigli. La zona è facilmente raggiungibile con la metropolitana ed è udi n concentrato locali e ristoranti che si specchiano sul canale. Ed è qui che si possono scoprire posti meno noti, come la Basilica di San Lorenzo, in corso di Porta Ticinese, una delle chiese più antiche della città, costruita sopra i resti di un antico anfiteatro romano. Se siete fortunati e atterrate a Milano per l’ultima domenica del mese non va persa l’occasione di passeggiare tra le bancherelle del mercato dell’antiquariato lungo il Naviglio Grande.

Tra i posti insoliti da scoprire a Milano c’è anche il quartiere Isola, amato dagli hipster e sede di molti ristoranti tipici, i vicoli secondari di Brera, dove il tempo sembra essersi fermato e viale Majno con i suoi palazzi interamente ricoperti da piante rampicanti. Bellissimo.

E comunque i due scali lombardi sono il punto d’arrivo più comodo per chi desidera visitare i laghi e i bellissimi borghi che vi si affacciano, dal Lago Maggiore con le Isole Borromee al Lago di Como, meta che tutto il mondo ci invidia.

L’iniziativa Fly to Milano rimarrà attiva anche per tutto il periodo di Natale e Capodanno: l’ideale per passare un fine anno italiano in una delle città che ci invidiano di più al mondo.