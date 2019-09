Norwegian Encore, una nave da crociera votata al divertimento

editato in: da

Sarà varata il 31 ottobre prossimo la Norwegian Encore, ultima nata di casa Norwegian Cruise Line. Una nave grandiosa, pensata per offrire agli ospiti il massimo del divertimento.

Nave da crociera destinata a stupire, e studiata per rendere unico ogni momento, la Norwegian Encore ospiterà una pista da go-kart grande quanto tre campi da calcio. La più grande mai realizzata su di una nave. Ma sarà anche casa di un enorme laser game, ispirato al mondo sommerso di Atlantide, e del Galaxy Pavillion in cui sperimentare tutta la magia della realtà aumentata.

Con lo scafo illustrato dall’artista spagnolo Eduardo Arranz-Bravo, la Norwegian Encore accoglierà anche un incredibile parco acquatico, che s’innalzerà per quasi cinquanta metri sopra il mare e permetterà di tuffarsi nella piscina dopo una folle corsa all’interno degli Ocean Loops, gli scivoli che sporgono dai lati della nave. Mentre il Kids’ Aqua Park sarà destinato ai più piccini, tra cannoni d’acqua e scivoli a tubo.

E che dire poi del programma di intrattenimento? Gli ospiti della nave potranno assistere a spettacoli giunti a bordo direttamente da Broadway: da “Kinky Boots“, musical con musica e testi di Cyndi Lauper premiato con sette Tony Awards, a “Happy Hour Prohibition: The Musical”, passando per “The Choir of Man” coi suoi classici rock e i suoi successi folk. Spettacoli straordinari, da godersi dopo una cena gourmande.

A bordo della Norwegian Encore si potrà vivere infatti una vera e propria esperienza culinaria, passando dalle specialità italiane del ristorante Onda by Scarpetta all’hibachi giapponese tradizionale del Teppanyaki, dai classici dello steakhouse del Cagney’s al pollo fritto e gli hamburger dell’American Diner.

Fonte: ufficio stampa

Diverse saranno anche le tipologie d’alloggio tra cui scegliere. Dalle stanze Studio per chi viaggia da solo sino alle cabine interne ed esterne, con balcone o senza, per finire con le Spa Suites (accanto alla spa e al centro fitness), le mini Suite e le spettacolari The Heaven, con incredibili viste sull’oceano, un angolo bar e spaziosi balconi, il letto king-size, due bagni e letti aggiuntivi per ospitare fino a 6 persone.

La Norwegian Encore navigherà da Miami ai Caraibi Orientali – con tappa a San Juan (Porto Rico), St. Thomas (Isole Vergini americane) e Tortola (Isole Vergini britanniche) – a partire dal novembre 2019. Da aprile 2020 e per tutta l’estate, invece, effettuerà crociere di quattro o sette giorni tra Bermuda e New York. Successivamente, navigherà verso il Canada e il New England da New York, verso le Bahamas, verso il Canale di Panama, il Costa Rica e Cartagena, e si sposterà infine a Los Angeles.