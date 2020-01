Norwegian, saldi di gennaio: si prenota ora per volare fino a ottobre

editato in: da

Se siete appena tornati al lavoro ma non vedete già l’ora di partire, le offerte per i saldi invernali Norwegian Air vi tenteranno di sicuro. Mano alle agende, dunque, perché per voi viaggiatori ci sono centinaia di voli a prezzi incredibili.

Dal 20 gennaio al 24 ottobre 2020, infatti, la compagnia aerea vi permette di prenotare un volo verso le migliori destinazioni europee ma anche in America a prezzi che raggiungono appena i 200 euro. Che ne dite quindi di organizzare da già ora le vostre prossime vacanze, un week end di divertimento con gli amici e (perché no?) anche il vostro viaggio di matrimonio?

I prezzi più interessanti riguardano di certo le rotte americane. Lasciatevi tentare da un volo verso New York, per scoprire la Grande Mela e i suoi quartieri. Se non ci siete mai stati e volete puntare sulle attrazioni principali, come la Statua della Libertà, ben venga ma non dimenticatevi qualche meta inusuale come il mercatino delle pulci a Hell’s Kitchen o scoprire le vie della street art, verso Brooklyn.

Cosa ne pensate invece di una rotta verso Los Angeles? Dopo le tappe obbligate alla Universal Studios o Disneyland Los Angeles andate a scoprire Venice, quartiere bohemien e zona d’artisti, e lasciatevi conquistare dal Getty Center e Getty Museum per una giornata all’insegna dell’arte.

Non lasciatevi poi sfuggire un volo a Denver, vivissima capitale del Colorado circondata dalle montagne rocciose e ricca di attrazioni, paesaggi stupendi e una cultura anche birraria di tutto rispetto (lo sapete che sono grandissimi produttori di Pale Ale?).

Questa può essere l’occasione giusta anche per scoprire Boston che, con i suoi grattacieli dai mattoni rossi e il suo stile a tratti un po’ retrò, è considerata la città più inglese tra le città americane. O ancora Chicago, la metropoli dei grattacieli affacciata sul Lago Michigan, e San Francisco con il suo Golden Gate Bridge e i suoi quartieri caratteristici come il Fisherman’s Wharf, con le barche dei pescatori e ristoranti di pesce.

E se avete in mente qualche fuga romantica o volete festeggiare un avvenimento importante, questo è il momento giusto. Che ne dite di raggiungere una meta europea come Bergen? Città dei fiordi norvegesi, questo è il luogo giusto per assaporare la meraviglia della natura e luogo romanticissimo, ottima soluzione per una vacanza a due.

Tra i voli in offerta, meta ambita tutto l’anno in Norvegia, troviamo anche Oslo, città verde e rispettosa dell’ambiente, divisa tra musei, castelli, parchi e architetture moderne. Vi immaginate già dentro un castello antico? Nel caso tenete presente che in certi periodi dell’anno queste strutture diventano anche sede di concerti: bello, no?

Le offerte voli Norwegian proseguono poi verso Copenaghen, in Danimarca, fantastica capitale ricca di storia e cultura. La conoscerete già per la statua della Sirenetta e le favole di Andersen ma la città nasconde anche altri tesori, come i coloratissimi quartieri di Østerbro e Nyboder (già visto nel film ‘The Danish Girl).

E cosa ne dite di approfittare delle offerte Norwegian per Stoccolma? Dal fascino suggestivo, diviso tra una città antica, di mura medievali e una città nuova, internazionale e aperta alle contaminazioni, questa è meta perfetta anche se amate l’arte contemporanea.

I suoi musei, infatti, racchiudono opere di Munch, Picasso, Matisse, Warhol (sono per citarne alcuni). E se vi piace viaggiare lenti, che ne dite di salire sul Blå Tåget, l’antico treno blu che vi scorterà fino alla capitale? Un viaggio affascinante da scoprire dal finestrino.