Norwegian Air, tutte le offerte per volare negli Usa

Se avete voglia di partire e rimettervi in viaggio perché non considerare subito l’opzione di volare negli Usa? Grazie alle nuove offerte della compagnia aerea Norwegian, infatti, potete organizzare già da oggi il vostro viaggio verso gli Stati Uniti con un notevole risparmio, partendo da Roma o Milano.

Volete un esempio? Da Roma-Fiumicino la rotta verso Denver vi costa solo 189 euro ad andata. Un’occasione unica per scoprire la capitale del Colorado, città ricca di attrazioni, in continuo fermento culturale, ma anche punto di partenza perfetto per esplorazioni verso le meraviglie naturalistiche degli Stati Uniti. Di giorno è possibile alternare una visita culturale, in uno dei tanti musei, a gite fuori porta, magari al Red Rocks Amphitheatre, un anfiteatro scavato sulla roccia rossa che fa da sfondo alla città. E di notte? Gustatevi una delle ottime birre artigianali in uno dei tanti locali del centro, prima di assistere a qualche spettacolo musicale o teatrale.

Sempre da Roma potete scegliere anche Boston a 169,90 euro sola andata. Capitale del Massachusetts, camminando per questa città vi renderete conto di come la storia conviva perfettamente con la modernità. I grattacieli, infatti, trovano un perfetto equilibrio architettonico con le strutture antiche creando una visuale da sicuro ‘effetto wow’. Da fare: una passeggiata al Freedom Trail, sentiero ricco di monumenti storici, ideale per ripercorrere la storia della città. Da vedere: i quartieri di North End e Beacon Hill, con le tipiche case dai mattoni rossi e le vie acciottolate. Un suggerimento: raggiungete, se potete, le Boston Harbor Islands. Uno splendore della natura.

Infine, che ne dite di un volo a New York? Da Milano potete raggiungere la Grande Mela con soli 225,60 euro. Se non ci siete mai stati, una visita alla Statua della Libertà o una passeggiata a Central Park sono d’obbligo. In ogni caso inserite nel vostro itinerario qualche tappa originale come una tappa ad Harlem, uno dei distretti più antichi, o un bagno rilassante agli Aire Ancient Baths, ricavati da un edificio industriale dell’Ottocento. E se amate la street art non dimenticate di raggiungere il quartiere operaio di Bushwick. Vi stupirà.