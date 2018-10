La compagnia low cost Norwegian dedica un aereo a Grazia Deledda

editato in: da

Al popolo dei viaggiatori, la Norwegian è nota soprattutto per le sue tariffe low cost. Come dimenticare, del resto, i primi viaggi a prezzo scontato che collegano l’Italia alla costa ovest degli Stati Uniti? Oggi, però, a far parlare è un suo aereo. Davvero speciale.

Uno dei Boeing 737 MAX 8 che compongono la flotta della compagnia porterà tra i cieli il volto di Grazia Deledda: la decisione è stata presa nel giorno dell’anniversario della sua nascita (avvenuta il 27 settembre 1871), e non può che rendere orgogliosi noi italiani.

Al secolo Grazia Maria Cosima Damiana Deledda, la scrittrice sarda è stata la prima donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura (nel 1926). Premio che le venne conferito per “la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano”. Ora, la Norwegian alla sua figura ha deciso di rendere omaggio con un aereo che solcherà i cieli a partire dal 2019.

E non è neanche la prima volta, in cui la famosa compagnia aerea celebra il ricordo di un personaggio noto. Dal 2002 ad oggi, 119 sono gli eroi nazionali (scandinavi, irlandesi, statunitensi, britannici, francesi, argentini, spagnoli, italiani) il cui volto è stato riportato su un aereo della flotta. Questa volta, l’immagine di Grazia Deledda – datata inizio Novecento -, alla Norwegian è stata fornita dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna. Che, nella persona del Presidente Matteo Pirisi, ha così commentato: «Nessuno come la scrittrice nuorese è stato capace di penetrare, comprendere e raccontare il microcosmo sardo, la sua cultura e i suoi valori, fino a farli diventare emblematici simboli di portata universale. Con Grazia Deledda, l’Isola diventa protagonista di rilievo nel panorama della storia: con questa eccezionale campagna emozionale la scrittrice moltiplica la portata del suo messaggio, facendolo diventare veicolo della nostra vocazione più profonda».

Prima della Deledda, la Norwegian aveva reso omaggio – sulla livrea dei propri aereo – agli italiani Cristoforo Colombo e Marco Polo. Perché tanti sono gli eroi a cui il nostro Paese ha dato i natali.