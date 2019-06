New York, proibito stare al cellulare quando si attraversa la strada

editato in: da

Attraversare la strada può essere pericoloso, in qualsiasi momento. Ecco perché a New York potrebbe diventare illegale farlo con lo smartphone in mano.

Oggi, il nostro telefono, è diventato un po’ la nostra estensione: tra chiamate, messaggi e social network, siamo perennemente connessi. Questo, inevitabilmente ci distrae da quello che stiamo facendo e può diventare pericoloso.

Attraversare la strada mentre si invia un sms ad esempio, potrebbe essere rischioso, presi dallo schermo del nostro smartphone potremmo non renderci conto dei pericoli della strada. Lo Stato di New York ha messo in evidenza proprio questo aspetto.

Un disegno di legge del Senato, prevede il divieto ai pedoni di utilizzare cellulari e altri dispositivi elettronici portatili mentre si attraversa la strada, in caso di trasgressione le multe vanno dai 25 ai 250 dollari.

Questo divieto, includerebbe l’invio di messaggi di testo, controllo di e-mail e navigazione in Internet, fanno eccezione però le chiamate o i contatti per le emergenze.

La proposta di legge, è stata presentata più di un anno fa durante l’Assemblea di Stato, dal membro Felix W.Ortiz e riproposta oggi dal senatore statale John Liu, con la speranza che la questione venga analizzata e il progetto approvato.

Il numero di persone che scrivono mentre camminano è piuttosto elevato, e farlo mentre si attraversa la strada può rivelarsi dannoso per il pedone, ma anche per gli autisti.

È risaputo che le morti dei pedoni sono le più alte da decenni, seppur per cause diverse. La distrazione da smartphone rientra tra queste, per questo lo Stato di New York vuole concretamente agire per ridurre questi incidenti stradali.

Per non far si che questi diventino routine, il Paese vuole agire concretamente, invitando i newyorkesi piuttosto a prendersi qualche secondo di tempo per fermarsi, risponde ad un sms o cercare qualcosa sullo smartphone per poi, camminare e attraversare la strada. Il disegno di legge attende la conferma dall’Assemblea del Senato e dalla commissione dei trasporto.

In realtà lo stato Americano non è il primo ad avanzare una proposta del genere, nel 2017 infatti Honolulu ha approvato una legge, vietando ai pedoni, l’utilizzo del cellulare con lo stesso obiettivo, responsabilizzare i cittadini e metterli in guardia da tutti i pericoli della strada.