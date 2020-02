Se vuoi vivere come i protagonisti delle serie “Friends”, devi andare in questo posto

editato in: da

Nessuna persona, cresciuta negli Anni ’90 potrà mai fare riferimento ad altro ogni qualvolta sentirà pronunciare la parola “Friends”, perché per l’intera generazione quel termine può indicare una cosa soltanto: l’iconica serie televisiva americana.

Del resto come poter dimenticare Ross, Chandler, Joey, Rachel, Monica e Phoebe e le loro incredibili avventure nel West Village di Manhattan? E se gli appassionati della celebre serie tv anni ’90 hanno già esultato con l’annuncio della grande reunion del cast per un ultimo e imperdibile episodio previsto per la prossima primavera, saranno felici di sapere che le sorprese non finiscono qui.

Se avete in mente un viaggio a New York City, esattamente nella seconda decade di giugno, sappiate che ci sarà un evento imperdibile: un brunch domenicale completamente dedicato a Friends. Il 14 giugno infatti The Brunch Club ha organizzato un evento per celebrare la serie televisiva proprio nella città statunitense, in un luogo ancora da annunciare. E visto che siete in città, perché non approfittare di un tour alla scoperta dei luoghi della serie?

Intanto, le premesse di questo brunch sono superlative: saranno presenti bibite a tema, i famosi panini umidi di Ross, contest e quiz dedicati a “Friends”, naturalmente. Il dress code? Anni ’90 ovviamente e non abbiate paura di osare, la stessa organizzazione suggerisce anche di presentarsi con un tacchino come copricapo, del resto chi ha mai dimenticano l’iconica scena in cui Monica arrivò alla festa del ringraziamento proprio con questo bizzarro cappello?

Durante il brunch domenicale la creatività verrà premiata, un contest infatti assegnerà un premio al costume più bello e originale che ovviamente richiami in qualche modo le stravaganti fattezze degli amati protagonisti.

E se New York non fosse fattibile per voi, sappiate che l’intenzione è quella di ripetere il brunch domenicale anche a Denver, ma luogo e data sono ancora in via di definizione. Sicuramente entrambe le location saranno allestite esattamente come il celebre Central Perk che per anni ha fatto da sfondo alle avventure dei protagonisti della serie televisiva.

Pronti a fare un tuffo negli anni ’90?