New York, questo sarà l’edificio residenziale più alto del mondo

Si tratta dell’evento più atteso degli ultimi tempi, quello che riguarda l’inaugurazione della torre più alta del mondo. Il suo nome? Central Park Tower.

Più di 400 metri di altezza, 131 piani e 179 appartamenti: ecco alcune delle caratteristiche che rendono questa struttura unica nel suo genere e che le hanno consentito di raggiungere il primato di edificio più alto, non solo di tutta New York City ma del mondo.

I 179 appartamenti del 432 Park Avenue, composti dalle due alle otto camere, sono stati messi in vendita già lo scorso autunno con un prezzo a partire da 6,9 milioni di dollari.

Le abitazioni, si sviluppano dal 32° piano e l’unità più costosa, attualmente in vendita sul mercato, si trova al 112° piano. Il suo costo d’acquisto è di 63 milioni di dollari.

I prezzi variano da 6,9 milioni di dollari a 63 milioni di dollari per un appartamento con cinque camere da letto. Queste cifre rendono Central Park Tower il progetto condominiale più costoso del paese .

Un valore economico piuttosto importante, giustificato però dalla magnificenza del progetto stesso: la torre infatti regala delle viste spettacolari e suggestive.

Dagli appartamenti infatti è possibile ammirare tutta Central Park: l’Empire State Building, l’One World Trade Center e Hudson Yards a sud, il fiume Hudson, il George Washington Bridge e il New Jersey ad ovest e gli aeroporti LaGuardia e John F. Kennedy ad est.

Le case all’interno della torre sono state progettate dallo studio Rottet, mentre il progetto della Central Park Tower è stato curato dagli architetti di Chicago Adrian Smith e Gordon Gill che hanno realizzato una delle strutture private più esclusive al mondo.

All’interno della torre è presente anche una terrazza all’aperto con piscina, un centro benessere con una piscina coperta, una sala da ballo e un bar al 100° piano, tutti servizi esclusivamente dedicati ai residenti.

I primi sette piani invece ospiteranno il negozio Nordstrom che aprirà ufficialmente al pubblico il 24 Ottobre.

Il progetto, iniziato circa 15 anni fa, si appresta a diventare uno dei più attesi e sensazionali del mondo dell’architettura e del design contemporaneo.

La Central Park Tower supera anche il World One a Mumbai e il famoso 432 Park Avenue, il grattacielo di New York a uso residenziale che per anni ha mantenuto per molto tempo il primato di altezza.