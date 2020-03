Nel New Jersey puoi dormire all’interno di un gigantesco elefante

editato in: da

La sua costruzione risale al 1881, Lucy the Elephant è un monumento storico nazionale le cui origini lo rendono più antico della Statua della Libertà e della Torre Eiffel. E oggi, grazie ad Airbnb, i viaggiatori che giungono nel New Jersey potranno trascorrere una notte all’interno del gigantesco elefante.

Viaggiatori e avventurieri annoiati delle strutture convenzionali potranno vivere un’esperienza unica di coppia all’interno del monumento più importante di Margate City. L’iconico elefante si trova sulla spiaggia della cittadina del New Jersey, la vista mare è assicurata.

A circa 8 km da Atlantic City, Margate ospita Lucy in una delle vie più importanti della città: Jersey Shore. Il gigantesco elefante aprirà al pubblico soltanto per un weekend grazie alla volontà di Airbnb. Il breve periodo di tempo per l’affitto è voluto per preservare il monumento, si tratta infatti di un’opera d’arte con un alto valore storico e culturale.

Correva l’anno 1881 e James V. Lafferty ottenne un brevetto esclusivo per realizzare, utilizzare e vendere edifici a forma di animale. Lucy fu il primo edificio a forma di elefante a South Atlantic City, oggi conosciuta come Margate. La struttura alta 18 metri e pesante 90 tonnellate è stata un ristorante, poi una taverna e poi ancora un ufficio commerciale. La struttura fu venduta ad Anton Gertzen di Filadelfia nel 1887 e rimase nella sua famiglia fino al 1970. Il nome Lucy the Elephant venne dato dall’uomo nel 1902.

Se avete quindi in mente un viaggio nel New Jersey nel weekend che va dal 17 al 19 marzo 2020 e sentite l’esigenza di vivere un’avventura unica, forse dormire all’interno di Lucy the Elephant è l’esperienza che fa per voi. Pernottare all’interno del grande elefante costerà poco più di 100 euro a notte. Il prezzo include anche cena e colazione presso i ristoranti vicini e una serie di regali che non vi faranno mai dimenticare questa incredibile esperienza.

Ad accogliere i viaggiatori che arriveranno a Margate City ci sarà Richard Helfant, l’uomo riconosciuto ufficialmente come colui che ha salvato Lucy, oggi direttore esecutivo dell’organizzazione Save Lucy Committee. Se oggi possiamo ancora ammirare il gigantesco elefante infatti è grazie a lui. Nel 1969 il comune prese la drastica decisione di demolire il monumento in quanto decrepito e abbandonato a se stesso. Un gruppo di cittadini locali però contestò questa scelta e avviò una serie di proteste affinché Lucy, diventato ormai simbolo della città, restasse in vita.

Così nel 1974, il gigantesco elefante fu riaperto al pubblico e ristrutturato negli anni a venire: Lucy era salvo. Oggi il monumento icona di Margate non solo sarà accessibile, ma alcuni fortunati viaggiatori potranno vivere l’esperienza di dormirci all’interno.

Il comitato Save Lucy e Airbnb si sono assicurati che gli interni fossero identici a quelli di un tempo per garantire ai viaggiatori un’esperienza immersiva che celebri la storia e le origini del monumento.