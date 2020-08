Tra natura, mare e monti: ecco le regioni più attraenti per i turisti

editato in: da

Trentino Alto Adige, Sicilia e Toscana: sono queste le tre regioni più attraenti per i turisti. A rivelarlo un’indagine della società di analisi italiana Demoskopica nel suo annuale rapporto “Regional Tourism Reputation Index 2020”.

Destinazioni che si sono distinte non solo per preferenze, ma anche per social appeal, popolarità, fiducia e reputazione del sistema di accoglienzaper una ricerca che si è basata su oltre 40 milioni di recensioni di 533 mila strutture ricettive osservate.

Il Trentino Alto Adige si è subito distinto per la presenza social. I suoi posti magnifici, tra borghi splendidi, laghi incantati e stupendi monti da percorrere l’hanno decretata come la destinazione italiana dotata di maggiore appeal, capace di attrarre viaggiatori di tutto il mondo. Qui, infatti, non solo si può godere di una vista ed un panorama splendido, ma si possono realizzare foto altamente instagrammabili e vivere preziose esperienze. Dai monti superbi e più noti fino ai posti da favola (come l’Abbazia di Novacella) e ai laghi (come quello di Molveno o di Braies) questa destinazione è davvero magica ed incantata. Inoltre, è la meta preferita anche da chi non solo preferisce la montagna al mare, ma anche da chi viaggia con i bambini.

La Sicilia, invece, è considerata la destinazione turistica più cliccata sui motori di ricerca. Del resto per le vacanze 2020 molti hanno scelto luoghi di prossimità per vivere a pieno le bellezze italiane. Grazie al suo importante mix di spiagge, natura, storia e cultura, questa regione rimane una tra le mete più interessanti in cui viaggiare. Dalle spiagge più selvagge a quelle bellissime della Costa meridionale, dalle bellezze archeologiche come il Tempio di Segesta fino alle terme libere del Lago Specchio di Venere, la Sicilia è uno dei luoghi da scoprire e riscoprire, anche nelle sue città.

La Toscana, infine, è la destinazione turistica di cui i viaggiatori apprezzano maggiormente il sistema ricettivo e che ha totalizzato il numero più alto di recensioni positive. In questa regione, secondo la ricerca di Demoskopica, i paesaggi toscani incantano i turisti e gli albergatori sanno metterli a loro agio completamente. Una terra dove colline, mare e città d’arte sono favolosi, dove il buon vino e la buona cucina possono essere spunti per viaggiare tra le valli più belle, in cui si nascondono posti incredibili come le terme di San Casciano dei Bagni, dove si può passeggiare tra suggestivi ed incantevoli giardini oppure esplorare intere zone, come la Val d’Orcia.

Una classifica preziosa a cui (alle tre città sul podio) seguono subito dopo Emilia Romagna, Marche, Lazio, Veneto, Puglia, Sardegna e Basilicata. Tutti luoghi meravigliosi per iniziare qualche viaggio di prossimità, esplorare luoghi vicini, meravigliosi, incantati, nascosti, caratteristici, alla ricerca di storia, arte, tradizioni, (magari anche sulla tavola) ed ospitalità.