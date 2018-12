Natale in Puglia per Jennifer Lopez

editato in: da

La Valle d’Itria accoglierà a braccia aperte Jennifer Lopez questo Natale. Ma dove bisogna andare, per provare ad incontrarla?

Da decenni, quando si parla di vacanze, l’Italia è in cima alla lista dei desideri dei vip americani, soprattutto durante i periodi festivi, durante i quali difficilmente sono impegnati sul set o sul palco.

Non fa eccezione Jennifer Lopez, che adora l’Italia e in particolar modo il Sud: la scorsa estate, ad esempio, aveva scelto come meta del suo viaggio italiano la Costiera Amalfitana. E in particolare Capri, dove ha dato spettacolo in un locale tra canti e balli, sotto l’occhio attento degli smartphone.

La splendida 49enne, che non sembra affatto sentire il peso degli anni, potrebbe far ritorno nel Bel Paese, optando questa volta per la Puglia. Per la precisione J. Lo sarebbe pronta a festeggiare il Natale a Valle d’Itria, come anticipato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che ha scatenato una vera e propria caccia al vip. In estate era toccato agli abitanti di Positano e Ravello divertirsi in strada tra canti e selfie con Justin Bieber e sua moglie Hailery Baldwin, mentre ora in tanti potrebbero decidere di modificare i propri piani e recarsi in Puglia.

Stando al suo profilo Instagram, la cantante e attrice sarebbe ancora negli Stati Uniti, considerando la storia pubblicata al fianco di Kim Kardashian. Ciò non vuol dire però che nei prossimi giorni non possa regalarsi un po’ di relax in Valle d’Itria, nota anche come Valle dei Trulli. Tra i comuni compresi in quest’area vi è infatti Alberobello, insieme con Ostuni, Castellana Grotte, Martina Franca e Locorotondo, soltanto volendo citare i luoghi più turistici.

Totale immersione nella natura pugliese, che regalerà infinite chance social alla cantante latina, pronta a immortalarsi in sexy selfie tra gli ulivi, la terra rossa e i trulli. Si sposterà probabilmente tra un borgo e l’altro, senza mancare all’appuntamento con Alberobello, inserito nella World Heritage List dell’Unesco, nell’ormai lontano 1996. Come detto, il tempo non sembra scalfire J. Lo, che conserva un fisico invidiabile. La sfida italiana è come sempre molto delicata, considerando le infinite tradizioni culinarie. Dalle orecchiette alla frisella, resistere alle tentazioni per la star sarà molto dura.

Lei e Alex Rodriguex, suo fidanzato 43enne, ex campione di baseball, avranno però anche modo di dedicarsi a visite culturali. Si vocifera infatti che la Lopez sia riuscita a ottenere l’autorizzazione per una visita segreta e blindata presso il Museo delle civiltà preclassiche di Ostuni, lontana da occhi indiscreti. Riuscirà davvero a evitare i fan?