Il Natale di New York sarà più scintillante che mai

Torna in grande stile il Natale a New York, più scintillante che mai. A dare inizio alla magia è l’accensione al Rockefeller Center del maestoso albero di Natale che, come di consueto, avviene dopo il Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day ), che quest’anno si celebra il 25 novembre.

Tante le manifestazioni e le occasioni di divertimento a ridosso delle festività natalizie nella Grande Mela, tra le mete più ambite dagli italiani, da quando gli Stati Uniti hanno riaperto le porte ai viaggiatori internazionali, con nuove regole.

Per cominciare, c’è il Bank of America Winter Village a Bryant Park, uno dei mercatini di Natale più famosi al mondo (qui, invece, trovate i più imperdibili d’Europa secondo SiViaggia), nel cuore di Manhattan, che si potrà ammirare fino al 2 gennaio 2022. Un villaggio ricco di suggestioni magiche che ospita ben 125 casette di legno, in cui fare incetta di regali e dolciumi, accompagnati dalle note dei tipici canti natalizi. Fiore all’occhiello del Winter Village è l’enorme pista di pattinaggio sul ghiaccio (aperta tutti i giorni fino al 6 marzo 2022) a ingresso gratuito, dove c’è la possibilità di noleggiare i pattini e di assistere a spettacoli ed eventi irripetibili.

Come se non bastasse, quest’anno alle numerose attrazioni di New York si è aggiunto anche lo scenografico Summit One Vanderbilt, tra i cinque edifici più alti della città. Si tratta dell’osservatorio più incredibile del mondo, inaugurato lo scorso ottobre accanto alla stazione di Grand Central sulla 42/a strada, che offre una vista senza precedenti a picco sullo skyline più cinematografico di sempre: un’esperienza sensoriale a 369 metri d’altezza, con 2500 specchi che creano un emozionante gioco di riflessi.

Gli amanti dei musical non resteranno delusi dal cartellone di Broadway, che ne ha per tutti i gusti, dall’intramontabile “Radio City Christmas Spectacular” ai musical dedicati a Michael Jackson e alla principessa Diana. E ancora mostre, tour alla scoperta delle location più amate di film e serie tv, e nuove giostre su cui vivere momenti di pura adrenalina.

Confermata anche la grande festa di Capodanno: New York è pronta ad accogliere ancora una volta migliaia di persone a Times Square per la famosa tradizione della ‘Drop Ball’, la palla simbolo dell’evento che segna lo scoccare della mezzanotte. Come per l’ingresso negli Stati Uniti, sarà consentito l’acceso alla celebre manifestazione soltanto a chi ha completato la vaccinazione contro il Covid-19.