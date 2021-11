Tradizioni, luci e magia: il Natale a Montepulciano

Tra sinuose colline, vigneti verdeggianti e panorami che lasciano senza fiato, questo antico borgo che dall’alto di una collina domina la Valdichiana e la Val d’Orcia, sa sempre far parlare di sé. Montepulciano è l’emblema del bello e del buono nelle terre senesi. È la città dell’arte, della cultura e del vino, dei boschi di pini e di castagne, del paesaggio agricolo. È il territorio dove riposarsi, rigenerarsi e riscoprire le cose autentiche e semplici, quelle di un tempo. Ma è anche il luogo in cui, durante l’Avvento, accade qualcosa di estremamente magico.

I vigneti che circondano il borgo medievale, la Torre di Pulcinella, e il Palazzo Comunale del XIV secolo di Piazza Grande, si accendono e si illuminano riscaldando gli occhi e i cuori di cittadini e di viaggiatori. Quando questo accade non ci sono dubbi: il Natale sta arrivando.

È questa l’occasione migliore per organizzare un viaggio con la famiglia a Montepulciano che, per in questo periodo, si trasforma in un villaggio di Natale diffuso che offre esperienze uniche e suggestive all’insegna di tradizioni autentiche, come quelle di un tempo.

Il bellissimo borgo medievale, durante i giorni dell’Avvento diventa una vera e propria cartolina natalizia con ambientazioni da favola. Le casette di legno e gli chalet ridisegnano il volto del centro storico caratterizzando quello che è il villaggio di Natale più grande del centro Italia

Bancarelle di ogni genere consentono uno shopping inedito e adatto a tutti, fatto di artigianato locale e leccornie territoriali. Ma questo è solo l’inizio perché la magia di Montepulciano continua all’interno del Castello di Babbo Natale, un luogo suggestivo e straordinario ricco di sorprese e attrazioni, per grandi e bambini.

Allestito negli spazi della maestosa fortezza medievale del borgo, il castello del papà più generoso del mondo è suddiviso in tantissime stanze. Attraversando queste sarà possibile scoprire le attività di Babbo Natale e dei suoi piccoli aiutanti, incontrare le renne e gli elfi, e lasciare la propria letterina.

A pochi metri dalle mura del Castello di Babbo Natale, incorniciato dall’iconica Piazza Grande, il mercatino di Natale che si snoda anche nelle vie adiacenti, intratterrà cittadini e viaggiatori venuti in visita.

Qui sarà possibile fare shopping, conoscere l’artigianato locale, assaggiare i prodotti caratteristici del territorio e lasciarsi incantare dalla magia natalizia che invade il borgo dal 20 novembre al 6 gennaio 2022. Pronti a partire?